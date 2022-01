Cambio programmazione Mediaset nel 2022 e le novità riguarderanno la chiusura definitiva di due soap molto amate dal pubblico. Trattasi di Una vita e Love is in the air, entrambe in grado di appassionare una media di oltre due milioni di spettatori fissi al giorno. Entro quest'anno, però, questi due prodotti di punta del palinsesto quotidiano di Canale 5 saluteranno per sempre gli spettatori italiani. Tra le novità del nuovo anno, invece, spicca la riconferma per l'Isola dei famosi.

Love is in the air verso la chiusura: cambio programmazione Mediaset 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di questo 2022 riguarderà la soap Love is in the air, che entro febbraio/marzo, saluterà definitivamente il pubblico.

La soap con Eda e Serkan chiuderà per sempre i battenti anche in Italia, dopo che non è stata confermata in Turchia per una terza stagione.

I produttori della serie hanno scelto di fermarsi alla seconda stagione e di non andare avanti, complice anche un calo di ascolti registrato col passaggio dalla prima alla seconda stagione.

Di conseguenza, anche gli spettatori italiani dovranno prepararsi a dire addio per sempre al prodotto e a questa amatissima coppia che tutti i giorni assicura un traino di quasi due milioni di spettatori all'appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso.

L'addio di Una Vita: la soap spagnola chiude per sempre anche su Canale 5

Questa, però, non sarà l'unica soap che saluterà per sempre gli spettatori, dato che entro il 2022 si arriverà anche al gran finale di sempre della soap Una Vita.

Le anticipazioni rivelano che la serie andrà in onda almeno fino alla prossima estate, dopodiché calerà per sempre il sipario sugli abitanti di Acacias.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in questo caso, sarà un vero e proprio shock per i fan, dato che l'appuntamento con Una Vita va avanti da circa un decennio sulla rete ammiraglia del Biscione e la chiusura definitiva, non passerà inosservata.

Due reality previsti nel 2022 sulle reti Mediaset: Blasi e d'Urso al timone

Ma, il 2022, prevede anche diverse novità in casa Mediaset.

La programmazione del prime time, ad esempio, potrà contare sul ritorno dell'Isola dei famosi, il reality show confermato per un'altra stagione con la conduzione di Ilary Blasi.

La messa in onda è prevista a partire da fine marzo e, nelle vesti del nuovo inviato, quest'anno dovrebbe esserci Alvise Rigo, reduce dal successo ottenuto all'ultima edizione di Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1.

Sempre in prime time, è previsto il ritorno di un altro reality show. Trattasi de La Pupa e il Secchione, che tornerà in onda su Italia 1 e, al timone, dovrebbe esserci Barbara d'Urso.