Cambio programmazione Rai per il mese di febbraio 2022. Le novità riguarderanno in primis la prima serata della rete ammiraglia che, a febbraio, darà spazio alla messa in onda della 72^ edizione del Festival di Sanremo.

Novità anche nel palinsesto della domenica sera, dove non ci sarà più l'appuntamento con La Sposa, la serie tv con Serena Rossi la quale lascerà spazio al ritorno de L'Amica geniale 3. In prime time, inoltre, ci sarà anche il ritorno di Amadeus che conquisterà il sabato sera di Rai 1.

Il Festival di Sanremo 2022 occupa il prime time: cambio programmazione Rai febbraio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del mese di febbraio prenderà il via già alla prima settimana, con la messa in onda delle cinque serate del 72^ Festival della canzone italiana di Sanremo.

La kermesse, condotta da Amadeus, occuperà l'intera settimana fino a sabato 5 febbraio, quando andrà in onda la finalissima con la proclamazione del vincitore assoluto.

Di conseguenza, per lasciare spazio alla messa in onda dello show musicale condotto da Amadeus, salterà l'appuntamento con Doc - Nelle tue mani, che questo giovedì sera non sarà in onda come sempre su Rai 1.

Chiude La Sposa con Serena Rossi: cambio programmazione nella domenica sera

E poi ancora, il cambio programmazione di febbraio interesserà anche la serata della domenica. La Sposa con Serena Rossi chiude i battenti e lascerà spazio ad una nuova fiction in prima visione assoluta.

Con la terza e ultima puntata trasmessa domenica scorsa, la serie tv La Sposa ha salutato il pubblico: la media del finale di stagione ha sfiorato il muro dei sette milioni di spettatori con uno share che ha toccato il 31% in prime time.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Numeri da capogiro per questa serie televisiva che è stata in grado di appassionare il pubblico, tanto da diventare subito una delle più seguite di questa stagione televisiva.

Archiviato il primo capitolo de La Sposa, ecco che Rai continuerà a puntare sulle fiction per la prima serata del dì festivo.

Tornano L'amica geniale 3 e Affari Tuoi: le novità della programmazione Rai di febbraio

Dal 6 febbraio, infatti, arriverà in prime time l'appuntamento con L'amica geniale 3, l'attesissima serie televisiva tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che andrà in onda con questo nuovo attesissimo capitolo che porta il sottotitolo di "Storia di chi fugge e di chi resta".

E poi ancora, cambio programmazione anche nel sabato sera della rete ammiraglia Rai. A partire dal mese di febbraio, infatti, Amadeus prenderà in mano le redini della serata con una nuova edizione del game show Affari Tuoi.

Trattasi di una serie di appuntamenti speciali che Amadeus condurrà in coppia con sua moglie Giovanna Civitillo. In gioco, questa volta, ci saranno le famiglie e le coppie che si metteranno alla prova per conquistare il montepremi finale messo in palio dalla trasmissione Rai.

In daytime, invece, confermato l'appuntamento canonico con Il Paradiso delle signore 6 nella fascia del pomeriggio feriale, così come quello con I Soliti Ignoti, condotto sempre da Amadeus.