Can Yaman è tornato in onda su Canale 5 ospite di Maria De Filippi a C'è Posta per te. L'attore turco, ieri sera 15 gennaio è stato tra gli ospiti della seconda puntata del people show campione di ascolti del sabato sera e, con il suo arrivo nello studio della trasmissione Mediaset, ha regalato un botto di ascolti, tanto da far impennare la curva dello share della seconda serata di Canale 5.

Maria De Filippi accoglie Can Yaman nel suo show del sabato sera Mediaset

Nel dettaglio, dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo, Can Yaman è riapparso di nuovo in televisione e questo sabato sera è stato tra gli ospiti di C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi che ormai ogni anno lo chiama "alla sua corte" per fare una sorpresa speciale a un fan.

Questa volta Can ha esaudito il desiderio di un giovane che ha chiamato la redazione del programma di Canale 5 per fare un regalo alla sua mamma e alla sua nonna: far conoscere loro il divo turco che le ha "stregate" in televisione con le sue serie televisive.

Una sorpresa che è riuscita alla perfezione, dato che Can è riuscito a regalare grandi emozioni alle due donne presenti in studio a C'è posta per te.

Volano gli ascolti di C'è posta per te con l'ospitata di Can Yaman da Maria

Insomma, ancora una volta, la presenza di Can Yaman nello studio della trasmissione di Maria De Filippi non è passata inosservata e la storia che lo ha visto protagonista ha registrato un vero e boom di ascolti.

Come testimonia la curva Auditel della serata di sabato 15 gennaio, da mezzanotte in poi, quando c'è stato l'arrivo in trasmissione di Can Yaman per la sorpresa che lo vedeva protagonista, gli ascolti di C'è posta per te sono lievitati fino a toccare picchi del 35-40% di share.

Un risultato a dir poco eccezionale per la trasmissione del sabato sera di Maria De Filippi che, complessivamente, con la seconda puntata di ieri ha totalizzato una media di oltre cinque milioni e mezzo di spettatori con uno share del 28%.

Nel 2022 arriva 'Viola come il mare', la prima fiction italiana di Can

E così, Can Yaman si conferma come uno degli attori e dei personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico della rete ammiraglia Mediaset, in grado di assicurare sempre buoni ascolti in tv.

Per questo 2022, l'attore turco è atteso come protagonista della sua prima fiction italiana: "Viola come il mare", una serie in sei puntate destinata alla prima serata di Canale 5, che andrà in onda da marzo in poi.

Al suo fianco, in questa nuova avventura, ci sarà l'attrice Francesca Chillemi, con la quale in queste settimane si era vociferato di un possibile flirt in corso con Can, mai confermato dai diretti interessati.