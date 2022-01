Can Yaman continua a essere al centro del Gossip e, in queste ore, a fornire un nuovo retroscena sul conto del divo turco che ha stregato l'Italia, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica. Attraverso un post che ha scelto di condividere sui suoi canali social, ha informato i fan di Can su quelle che sono le ultime novità che riguardano la vita dell'attore, rivelando che starebbe passando un momento non facile della sua vita.

Retroscena su Can Yaman: ecco cosa starebbe succedendo

Nel dettaglio, i fan ben attenti di Can Yaman hanno avuto modo di notare che nell'ultimo periodo l'attore si è assentato dai social.

Contrariamente a quanto accadeva in precedenza, Can non pubblica più assiduamente contenuti sul suo profilo Instagram e sembra essersi preso una vera e propria pausa dal mondo social e dai suoi numerosissimi fan che lo seguono ormai da tutto il mondo.

Stando a quanto riportato da Alessandro Rosica, questo ultimo periodo sarebbe un po' nostalgico per l'attore turco e forse potrebbe celarsi anche lo zampino di qualche sua ex fidanzata.

"L'attore turco starebbe passando un chiaro momento di nostalgia, che ci sia una sua ex fidanzata nei ricordi?", scrive Rosica sui social svelando così questo retroscena legato alla vita sentimentale dell'attore.

Le voci di flirt tra Can e Francesca Chillemi

Recentemente Can è stato al centro del gossip per il presunto flirt con l'attrice e collega Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction "Viola come il mare", in onda nel 2022 su Canale 5.

I due furono paparazzati insieme mentre abbandonavano lo stesso appartamento a distanza di pochi minuti, incappucciati per non farsi riconoscere dai fotografi.

Nonostante tali voci e le foto dei giornali, sia Can che Francesca non hanno mai proferito parola su questo presunto flirt che ha impazzato per settimanale sulle riviste di gossip.

Ancora prima, invece, Can è stato protagonista della chiacchieratissima storia d'amore con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

L'addio tra Diletta Leotta e Can Yaman

Un amore che sembrava essere destinato al matrimonio, al punto che la stessa Diletta in una intervista aveva confermato l'ipotesi di convolare a nozze con l'attore turco.

Alla fine, però, tutto è sfumato e mentre Diletta ha scelto di confermare pubblicamente in tv la fine di questa relazione, Can al contrario, non ha mai proferito parola sull'addio con la Leotta.

In attesa di scoprire se ci saranno ulteriori novità da questo punto di vista, sempre secondo quanto riportato da Alessandro Rosica sui social, Can Yaman e il suo staff vorrebbero liberarsi di Roberto Macellari, amico e collaboratore del divo turco.