Can Yaman approda al Festival di Sanremo 2022 condotto da Amadeus? A poche settimane dalla messa in onda della kermesse musicale, prevista su Rai 1 dall'1 al 6 febbraio, l'attore turco ha scelto di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, svelando un retroscena legato alla sua possibile partecipazione allo show che tutti gli anni appassiona una media di circa dieci milioni di fedelissimi spettatori.

Sanremo 2022, retroscena cast: Can Yaman approda all'Ariston?

Nel dettaglio, in queste settimane sono emersi un bel po' di rumor legati al cast del prossimo Festival di Sanremo 2022 e alcuni di questi vedevano coinvolto anche Can Yaman.

Il divo turco, infatti, era quotato tra quelli in pole position per prendere parte alla nuova edizione della kermesse musicale, nelle vesti di co-conduttore al fianco del padrone di casa Amadeus.

Un nome che, fino ad oggi, non è mai stato confermato ma neppure smentito dal conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo.

Il retroscena di Can Yaman sul Festival di Sanremo 2022

Sta di fatto che, a svelare un retroscena su questa presunta ospitata al Festival 2022, ci ha pensato lo stesso Can Yaman sui social, dove ha svelato di non saperne nulla (per il momento).

"Non sapevo di andare a Sanremo. A me non hanno detto nulla. Però lo scrivono, che vorrà dire? Bah", ha scritto Can Yaman in una story che ha pubblicato su Instagram, che per qualcuno è apparso quasi come una sorta di auto-invito oppure uno spoiler su quello che potrebbe essere annunciato nelle prossime ore.

In attesa di scoprire se questo invito a Can Yaman per il prossimo Festival di Sanremo 2022 verrà concretizzato oppure no nel corso delle prossime settimane, l'attore turco continua ad essere impegnatissimo con le riprese delle nuove fiction che lo vedranno protagonista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I nuovi impegni professionali di Can per la stagione tv 2022

Per la primavera 2022 è prevista la messa in onda di "Viola come il mare", l'attesissima serie televisiva destinata alla prima serata di Canale 5, che lo vedrà protagonista insieme all'attrice Francesca Chillemi.

Intanto, però, Can si prepara al meglio ad affrontare il ruolo di Sandokan nella fiction "Sandokan e Marianna", le cui riprese sono previste tra la primavera e l'estate, sparse un po' in giro per il mondo.

Un progetto decisamente molto ambizioso e al tempo stesso molto atteso dal pubblico e dagli spettatori, che segnerà il ritorno di Can Yaman sulla cresta dell'onda, dopo che in questi ultimi tempi ha tenuto banco non tanto per le novità professionali bensì per le vicende di gossip legate alla sua sfera sentimentale (in primis per la sua love story con Diletta Leotta).