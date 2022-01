Can Yaman continua a essere il personaggio del momento. Dopo essere tornato in tv come super ospite a C'è posta per te 2022, l'attore turco si prepara a riprendere i suoi impegni sul set. A partire dal prossimo maggio, infatti, sarà impegnatissimo sul set internazionale di Sandokan, la serie che lo vedrà protagonista dei panni della "Tigre della Malesia". Un nuovo progetto decisamente ambizioso che sarà in onda su Rai 1 nella prossima stagione televisiva e in queste settimane, intanto, si sta decidendo chi sarà la partner femminile del divo turco.

Grande attesa per il remake di Sandokan con Can Yaman

Nel dettaglio dopo essersi dedicato alle riprese di "Viola come il mare", una nuova serie in sei puntate che andrà in onda nel corso della stagione televisiva 2022 in prima visione assoluta su Canale 5, Can si getterà a capofitto sulle riprese di Sandokan.

La serie televisiva sarà prodotta da Lux Vide e vedrà Can nei panni del personaggio che negli anni Settanta è stato portato al successo internazionale da Kabir Bedi, attualmente tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

Un progetto decisamente molto ambizioso per Yaman, che dopo aver conquistato il pubblico con le serie turche, per la prima volta sarà il protagonista di due serie televisive italiane.

Retroscena su Sandokan: chi potrebbe essere la partner femminile di Can Yaman

Ma chi ci sarà al fianco di Can Yaman in questa nuova avventura televisiva? Dopo aver lavorato con l'ex Miss Italia Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare, ecco che si sta cercando l'attrice che vestirà i panni di Marianna nel remake di Sandokan, destinato alla prima serata di Rai 1.

A svelare i nuovi retroscena sulle partner femminili che potrebbero affiancare Can Yaman in questa nuova avventura televisiva è stato il settimanale "Nuovo Tv", che ha avanzato ben cinque nomi di attrici che al momento sarebbero in lizza per entrare a far parte del cast di questa serie.

Il primo nome è quello di Matilde Gioli, una delle attrici più quotate del momento, attualmente nel cast della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani in onda su Rai 1.

In lizza per Sandokan spuntano cinque nomi femminili

Un'altra attrice, che potrebbe vestire i panni di Marianna al fianco di Can Yaman, sarebbe Miriam Leone, anche lei volto apprezzato di cinema e televisione.

La lista delle attrici in lizza per Sandokan, inoltre, prevedrebbe il nome di Sarah Felberbaum, ma anche quelli di Blanca Suarez e Nathalie Rapti Gomez.

Chi delle cinque riuscirà ad avere la meglio e ad avere il ruolo di partner femminile accanto al divo turco del momento?