Caterina Collovati è ritornata ad attaccare Diletta Leotta. La moglie dell'ex difensore della Nazionale Campione del Mondo nel 1982 in Spagna non ha apprezzato le affermazioni del volto di Dazn nel corso di un'intervista al 'Corriere della Sera' . La catanese ha messo al centro delle sue parole, nuovamente, il ruolo della bellezza femminile nel mondo del lavoro e sottolineando quanto occorre impegnarsi di più. Collovati si è schierata contr queste dichiarazioni invitando la siciliana a non lamentarsi più.

Le parole di Diletta Leotta al Corriere della Sera

Scendiamo nei particolari di quanto successo facendo un passo indietro. Diletta Leotta ha rilasciato delle dichiarazioni al quotidiano Il Corriere della Sera sottolineando che, nel mondo del lavoro, se si è una donna occorre impegnarsi cento volte di più e l'impegno raddoppia se si è considerata carina, arrivando, quindi, a duecento volte di più. Non è stata la prima volta che il volto di Dazn ha espresso un concetto simile e lo ha ribadito ancora una volta. La 30enne, ex fidanzata dell'attore Can Yaman, ha proseguito con le sue affermazioni aggiungendo che probabilmente, non è facile e, anzi, è complicato andare oltre allo stereotipo della bellezza.

La conduttrice ha quindi detto che rappresenterebbe una grande conquista se si riuscisse a superare questa concezione.

La replica di Caterina Collovati

Caterina Collovati ha replicato alle dichiarazioni rilasciate da Diletta Leotta, attraverso il suo account ufficiale Instagram. La moglie di Fulvio, ex difensore di Inter ed Italia, ha esordito in modo alquanto diretto contro la 30enne siciliana: "Non diciamo sciocchezze".

Collovati ha invitato il volto di Dazn a smetterla di lamentarsi con la lagna della donna bella che viene considerata, di conseguenza, stupida. La napoletana ha proseguito affermando che è anche giusto raccontare della bella che, proprio in quanto tale, riesce a trovare tante strade aperte. La 59enne ha aggiunto che se si ha l'intenzione di conquistare pure e giustamente ruoli di potere, bisogna cominciare ad essere oneste: "La bellezza aiuta, che male c'è?", ha chiosato Caterina.

Caterina aveva già attaccato Diletta

Non è la prima volta che Caterina Collovati si è schierata contro Diletta Leotta. Nella fine del 2019, in una puntata del programma condotto da Barbara D'Urso, 'Live - Non è la d'Urso', infatti, la moglie di Fulvio aveva attaccato la siciliana sempre sull'argomento bellezza. La campana aveva bocciato il look del volto di Dazn che si sarebbe presentata in onda con abiti non consoni al suo ruolo. La 59enne aveva dichiarato il proprio pensiero domandando: "Che bisogno c'è di esprimersi con una taglia cinque di reggiseno piuttosto che dimostrare di essere brave giornaliste?". Collovati aveva aggiunto che non occorre diventare complici di una mentalità maschilista che giudica le donne soltanto come oggetti.