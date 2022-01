Prosegue l'appuntamento con C'è Posta per te 2022 e, nel corso della seconda puntata trasmessa il 15 gennaio su Canale 5, sarà raccontata la storia di una figlia che chiederà aiuto alla redazione del people show di Maria De Filippi, per recuperare il rapporto con suo padre. Il motivo? L'uomo l'ha rifiutata perchè è rimasta incinta prima delle nozze.

Un papà rifiuta sua figlia, lei chiede aiuto a C'è posta per te

Nel dettaglio, una delle storie che terrà banco in questa seconda puntata di C'è posta per te 2022, ci sarà quella di una figlia che chiederà aiuto alla trasmissione Mediaset per recuperare il rapporto con suo padre.

Trattasi di un uomo che l'ha rifiutata dopo aver scoperto che la ragazza era in dolce attesa di un bambino, ma non era ancora convolata a nozze col suo compagno.

Un duro colpo per l'uomo, di religione musulmana, che da quel momento in poi ha interrotto i rapporti con sua figlia, al punto da portare la ragazza a richiedere l'aiuto del people show di Maria De Filippi.

Immediata la reazione della conduttrice he ha prontamente cercato di aiutare la ragazza. "Se quel giorno ti avesse detto: papà sono incinta, l'avresti perdonata?", ha chiesto De Filippi.

"No, ci sono delle tradizioni, culture che bisogna rispettare. Ci sono usi e costumi in tutto il mondo che bisogna rispettare", ha subito precisato l'uomo rispondendo alla domanda della conduttrice di C'è posta per te.

'Certe cose non si perdonano', dichiara il papà a C'è posta per te

"Io sono abituato a vivere all'occidentale ma certe cose non si perdonano", ha chiosato il padre della ragazza, fermo sulla sua posizione.

A quel punto, Maria ha incalzato l'uomo dicendogli che, sapendo del suo arrivo in trasmissione, ha scelto di informarsi e ha letto il Corano, per capire cosa prevede la religione musulmana nel caso in cui una ragazza resti incinta prima delle nozze.

Per capire come finirà la vicenda occorre attendere la messa in onda della trasmissione di Canale 5.

Insomma la seconda puntata della trasmissione si preannuncia densa di colpi di scena e di sorprese per tutti gli appassionati della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che, questo sabato sera, tornerà ad ospitare anche l'attore sex symbol del momento.

Tra gli ospiti di C'è posta per te anche il divo turco Can Yaman e Sabrina Ferilli

Ci sarà come ospite Can Yaman, il divo turco che ha stregato gli spettatori italiani e che tornerà di nuovo in televisione dopo un periodo di assenza.

Tra gli ospiti della seconda puntata di C'è posta per te 2022 anche il giudici di Tu si que vales: Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, pronti a regalare un'emozione speciale a un fan.

Riuscirà la trasmissione di Maria De Filippi, con questi ingredienti e questi super ospiti ad imporsi ancora nella gara ascolti del sabato sera televisivo? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza.