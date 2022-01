Una dolorosa separazione, le tensioni con la madre ed un rapporto con il padre che si è complicato dopo che quest'ultimo si è legato sentimentalmente ad una donna più giovane di lui. Carmen, una giovane originaria di Sant'Antimo (provincia di Napoli ), ha cercato di ricomporre la fratture con il genitore nel corso della puntata del 22 gennaio di C'è posta per te. La giovane si è presentata in trasmissione con il fidanzato Valentino che ha raccontato di aver tentato di fare da trait d'union tra la partner e il papà. "Mi ha detto che aveva solo un figlio e che Carmen avrebbe dovuto cambiare cognome".

Parole forti hanno fatto pensare alla napoletana che il congiunto non ne volesse sapere più di lei e che le cose si fossero complicate per colpa della compagna. In trasmissione Luigi non ha nascosto un certo disagio nel rivedere la figlia. "Mi mette ansia" - ha spiegato sottolineando che pensava che l'avesse convocato in trasmissione per questioni di natura economica.

La giovane ha spiegato che ora convive e che non ha bisogno di gesti materiali. "Voglio solo ritrovare un rapporto con te". Solo con la mediazione di Maria De Filippi l'uomo ha deciso di aprire la busta e riabbracciare la figlia. Secondo le indiscrezioni de Il Vicolo delle News i rapporti tra padre e figlia sarebbero rimasti buoni anche dopo il programma televisivo di Canale 5.

Luigi rivede la figlia a C'è posta per te: 'Mi mette ansia'

Carmen ha vissuto con dolore la separazione dei genitori quando aveva 11 anni. "Inizialmente pensavo di non vederlo più, poi abbiamo iniziato ad incontrarci nei week end e a sentirci tutti i giorni". Il rapporto non è cambiato neanche quando il genitore si è legato ad un'altra donna con la quale la diciannovenne ha inizialmente trovato un buon feeling.

Nel frattempo i rapporti tra la madre e il padre sono diventati sempre più roventi per via della questione degli alimenti. La situazione è precipitata quando Luigi ha avuto un figlio dalla nuova compagna e le spese sono aumentate.

Su consiglio di Nunzia l'uomo, originario di Sant'Antimo , ha deciso di bloccare l'ex al cellulare e subito dopo sono nate incomprensioni anche con Carmen.

"Mia madre non poteva avere rapporti con papà mentre lei poteva parlare con l'ex marito per gli alimenti". Dopo una lite in auto la giovane si è allontanata da Luigi che ha anche cambiato numero di telefono e non ne ha voluto più sapere della figlia.

Carmen ha riabbracciato il padre in trasmissione all'insaputa della madre

Carmen ha spiegato di aver scritto a C'è Posta per te solo per riallacciare i rapporti con il padre e di non avere alcun interesse economico. Dall'altra parte Luigi non ha nascosto le sue perplessità ed ha sottolineato di essere stato male per quanto accaduto. In particolare il napoletano ha spiegato che teme che la figlia sia intenzionata a riavvicinarsi per discorsi legati al contenzioso con la madre che nel frattempo l'ha denunciato.

La ragazza ha ribadito di voler creare un rapporto slegato dal discorso materiale con Maria De Filippi che ha provato a far riflettere lontano l'uomo sul rapporto tra un genitore ed un figlio.

"Non ti puoi mettere sullo stesso piano di tua figlia, hai un'età diversa e altre responsabilità". Dopo una breve pausa, con la conduttrice che ha riferito a Luigi che Carmen aveva fatto tutto all'oscuro della madre, l'uomo ha aperto la busta ed ha riabbracciato la ragazza. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News i rapporti tra i due sono rimasti buoni anche dopo la trasmissione.