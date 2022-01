Elena Sofia Ricci era finita al centro del gossip qualche settimana fa, per via di alcune dichiarazioni rilasciate da Valeria Fabrizi a Domenica In. Infatti, l'attrice, ospite della trasmissione di Mara Venier aveva rivelato che la collega non avrebbe preso parte alla settima stagione di Che Dio ci aiuti, lasciando i fan della fiction Rai con l'amaro in bocca. A fare chiarezza, però, ci ha pensato il produttore Luca Bernabei, rivelando che suor Angela sarà presente nei primi episodi.

Che Dio ci aiuti 7: suor Angela ci sarà, Elena Sofia Ricci nelle prime puntate

C'è grande attesa per il ritorno sul piccolo schermo delle nuove puntate di Che Dio ci aiuti. La settima stagione della fiction di Rai 1 è stata confermata. Purtroppo, però, nelle ultime settimane era arrivata una notizia che aveva lasciato a bocca aperta i fan della soap, riguardo l'assenza della protagonista. Infatti, Valeria Fabrizi aveva annunciato che Elena Sofia Ricci non avrebbe preso parte ai nuovi episodi e, pertanto, suor Angela non sarebbe stata presente nelle nuove puntate. A fare chiarezza, però, ci ha pensato il produttore Luca Bernabei, che ha rivelato che le cose non starebbero esattamente così, ma che l'attrice sarà presente nei primi episodi.

Che Dio ci aiuti 7: Elena Sofia Ricci sarà ancora suor Angela

Nel corso di una recente intervista, infatti, il produttore di Che Dio ci aiuti ha spiegato che suor Angela sarà ancora presente nella settima stagione. In particolar modo, Bernabei ha spiegato: ''Elena inizierà la settima stagione, vediamo se la continuerà''. Luca ha lasciato intendere, pertanto, che la presenza di Sofia Ricci nei panni della protagonista della fiction di Rai 1 è confermata per i primi episodi, lasciando una porta aperta ad una possibilità per l'attrice di andare avanti.

Che Dio ci aiuti 7: il ruolo di suor Angela in bilico dopo i primi episodi, Elena Sofia Ricci ama il teatro

A fare chiarezza sui motivi che renderebbero incerta la presenza di suor Angela per tutta la settima stagione di Che Dio ci aiuti ci ha pensato il produttore. Secondo Bernabei, infatti, i motivi che starebbero portando l'attrice a fermarsi dal ricoprire il ruolo da protagonista nella fiction riguarderebbero il suo amore per il teatro.

A tal proposito, Luca ha rivelato: ''È una persona seria, ama il suo pubblico ed è innamorata di suor Angela, ma noi l'abbiamo strappata al teatro che è la sua passione''. Sembrerebbe quindi che Elena voglia abbandonare il ruolo di suor Angela per dedicarsi ad altri progetti professionali. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Sofia Ricci prenderà parte a tutte le puntate della settima stagione di Che Dio ci aiuti o se suor Angela apparirà soltanto nei primi episodi.