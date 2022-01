Ieri, mercoledì 26 gennaio 2022, Clarissa Selassié è stata ospite di Casa Chi, format interattivo di Instagram condotto dai giornalisti Rosalinda Cannavò, Azzurra Della Penna, Valeria Palmieri e Gabriele Parpiglia. La principessa etiope ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip 6 e ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua attuale vita sentimentale. Sembrerebbe, infatti, che il cuore della giovane ex gieffina sia stato conquistato da un misterioso ragazzo. A quel punto, Parpiglia e Della Penna hanno provato a estrapolare qualche informazione in più sul giovane, chiedendo a Clarissa se fosse un volto famoso o meno.

La ragazza non si è sbilanciata troppo rivelando solamente che la sua fiamma si trova in isolamento per entrare nella casa più spiata d'Italia. Stando a tale indizio, potrebbe trattarsi di Antonio Medugno, tiktoker che sarà presto uno dei concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Le rivelazioni di Clarissa Selassié sul suo nuovo compagno

"C'è un ragazzo che mi ha colpito, vediamo come va" ha esordito così Clarissa Selassié in collegamento con Casa Chi. "È conosciuto, diciamo così. Chi è? Non posso dirvelo adesso, però sicuramente a breve saprete anche voi di chi si tratta" ha poi continuato la minore delle sorelle Selassié senza aggiungere altri dettagli sul ragazzo che le fa battere il cuore.

"Ci stiamo frequentando e lui ora dovrebbe essere in quarantena per entrare al Grande Fratello" ha inoltre raccontato l'ex gieffina, lasciandosi sfuggire qualche particolare importante. "Arriva da Forum o da Tik Tok?" ha chiesto il giornalista Gabriele Parpiglia, incitando Clarissa Selassié a fornire qualche indizio in più sul suo compagno.

A quel punto, Casa Chi ha pubblicato uno scatto di Antonio Medugno, star di Tik Tok che entrerà presto nella casa più spiata d'Italia. Nei giorni scorsi, il ragazzo ha reso pubblica una Instagram Stories, nella quale si mostrava da solo nella sua stanza d'albergo. Al momento, Medugno non ha smentito né confermato il Gossip in merito al suo presunto flirt con Selassié classe 2002.

Chi è Antonio Medugno, futuro concorrente del GF Vip 6

Antonio Medugno è nato a Napoli nel 1998. Nella vita professionale è un modello ed è diventato famoso grazie a Tik Tok, piattaforma in cui è seguito da tre milioni di follower. Nel 2019 ha preso parte a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore dell'ex tronista e Miss Italia Clarissa Marchese, attualmente sposata con Federico Gregorucci. È molto legato alla sua famiglia in particolare al padre, poiché definisce il suo "idolo" e ai suoi due fratelli minori. Ha inoltre un cagnolino, al quale ha dedicato un post su Instagram con scritto: "Hai portato la felicità nella mia vita". Quest'anno parteciperà come concorrente nella casa del GF Vip 6 .