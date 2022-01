Il rapporto di amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra essere definitivamente tramontato. Almeno questa è la conclusione alla quale si arriva se si leggono le parole pubblicate su Instagram da Dayane, che in uno spazio riservato alle domande dei fan ha voluto mettere una parola (definitiva?) sulla questione.

'Rosalinda? Non mi aspetto niente da questa persona'

Dayane è stata, senza dubbio, molto dura, lasciandosi andare a quello che sembra essere un vero e proprio sfogo. In particolare, il rapporto tra le due si sarebbe deteriorato dopo che la Mello è partita in Brasile per partecipare al reality 'La Fazenda'.

La modella, infatti, ha rimproverato la Cannavò per "aver fatto spoiler" sulla sua vita non appena è partita per il Sudamerica: "Questo vuol dire essere amica? No, io credo di no!".

Dayane ha poi proseguito, rispondendo a chi le chiedeva se un giorno potrà mai fare pace con Rosalinda. A tal proposito, la Mello ha sottolineato come l'attrice non sia stata "niente" e, per questo, non ha alcuna aspettativa "da questa persona". Parole decisamente dure e, probabilmente, anche la stessa Dayane si è accorta di questo e ha deciso di cancellare lo sfogo dal proprio profilo. Tuttavia, però, le sue parole aveva già fatto il giro del web.

Dayane usa parole dure anche contro le Rosmello, ovvero le fan delle due

Ma lo sfogo di Dayane non si è fermato alla sola Rosalinda: l'ex finalista del GF, infatti, ha deciso di parlare anche delle Rosmello, ovvero la fanbase nata proprio durante la scorda edizione del reality a sostegno del rapporto tra le due (ex) amiche.

Dayane, a tal proposito, ha spiegato che continuare a sostenere le 'Rosmello' sia solo una "preferenza" dei fan, facendo però intendere che comunque siano due persone diverse e che abbia l'intenzione di pensare alla sua vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Mello, a tal proposito, ha infatti sottolineato come la questione riguardi la sua "esperienza" e il suo "lavoro".

Infine, la stoccata più importante: la modella sudamericana ha infatti voluto definire le Rosmello come il "passato", invitando la fanbase ad "andare avanti" e a non creare "delle storie d'amore" che non sono "mai esistite e che mai esisteranno", se non nella testa delle fan.

Queste parole, a differenza di quelle viste prime su Rosalinda, non sono state eliminata dalla Mello.

Al momento in cui scrivo, Rosalinda non ha ancora risposto alle parole pronunciate da Dayane. Quel che è certo è che il rapporto tra le due sembra essere oramai compromesso e non si vedono grandi margini di chiarimento, specie da parte di Dayane, molto probabilmente ferita per qualche comportamento compiuto dall'attrice.