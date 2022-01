Cambio programmazione in arrivo per la Serie TV Doc 2-Nelle tue mani, con protagonista Luca Argentero. Le anticipazioni riguardanti la messa in onda della quarta puntata di questa seconda, seguitissima stagione, rivelano che la serie televisiva subirà delle modifiche per quanto riguarda la messa in onda della quarta puntata composta dagli episodi 7 e 8. Eccezionalmente per quella settimana, Doc 2 non andrà in onda giovedì 3 febbraio ma slitterà alla settimana successiva.

La serie tv Doc 2-Nelle tue mani cambia programmazione

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Doc 2-Nelle tue mani, riguarderà la quarta puntata di questa stagione, prevista per giovedì 3 febbraio su Rai 1.

La serie tv con Luca Argentero e Giusy Buscemi, però, non andrà in onda quel giovedì per lasciare spazio alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

La nuova edizione della kermesse musicale, condotta anche quest'anno da Amadeus, è in programma dall'1 al 5 febbraio 2022 in diretta tv da Sanremo e, come da tradizione, porterà ad uno scombussolamento della programmazione di Rai 1 che in prime time subirà modifiche per lasciare spazio alla messa in onda del Festival.

Cancellata la quarta puntata di Doc 2 del 3 febbraio: ecco il motivo

Di conseguenza, la quarta puntata di Doc 2-Nelle tue mani, il prossimo giovedì 3 febbraio non andrà in onda su Rai 1 ma slitterà direttamente al 10 febbraio, quando la programmazione della rete ammiraglia tornerà ad essere quella "tradizionale".

Intanto, stando alle indiscrezioni che circolano sugli ospiti di questa 72esima edizione del Festival di Sanremo, sembrerebbe che uno di questi dovrebbe essere proprio Luca Argentero, alias il dottor Andrea Fanti, che dovrebbe calcare il palco dell'Ariston per promuovere questa seconda stagione di Doc, che ha debuttato già nel migliore dei modi.

La seconda stagione di Doc registra subito ascolti record su Rai 1

Gli ascolti delle prime puntate di Doc 2, infatti, si sono stabilizzati su una media di oltre sei milioni e mezzo di fedelissimi a sera, con picchi di share che hanno toccato anche il 33%.

Numeri che confermano l'alto gradimento di questa serie tv sul pubblico della rete ammiraglia Rai, che già lo scorso anno aveva apprezzato la prima stagione di Doc con Luca Argentero, al punto da renderla una delle serie televisiva nuove più viste dal pubblico della tv generalista.

Grandi colpi di scena sono in arrivo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa seconda stagione, dove si tornerà a far chiarezza sulla morte del dottor Lorenzo Lazzarini, interpretato da Gianmarco Saurino, venuto a mancare dopo aver contratto il Covid-19, che l'ha strappato via per sempre dai suoi colleghi, amici e parenti.