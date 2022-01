La morte di Lorenzo in Doc 2 ha sollevato parecchie critiche social da parte dei telespettatori, che di certo non si aspettavano un'uscita di scena così tragica. Ci sono molti elementi ancora da chiarire, in primis l'incubo di Andrea Fanti: chi ha manomesso l'ossigeno e come è morto davvero Lorenzo in Doc Nelle tue Mani? Una cosa è certa: Lazzarini è morto per omaggiare i medici che si sono spesi - anche a costo della propria vita - per affrontare l'emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo. Resta però da capire come e se ci sono state inadempienze.

Sui social si moltiplicano le ipotesi e a dare qualche prezioso indizio ci ha pensato Gianmarco Saurino in una sua recentissima intervista.

Doc Nelle Tue Mani, Andrea Fanti ha ucciso Lorenzo? Bufera sui social

Di certo non è passato inosservato l'incubo di Andrea - ora in lotta con le alte sfere per riavere il suo posto dopo l'incidente - nel quale lo si vedeva manomettere la bombola d'ossigeno che teneva in vita Lazzarini. Poi gli occhi imploranti di Lorenzo, una mano tesa e il nulla. Fanti si sveglia in preda al terrore con le mani tra i capelli e in balia dell'angoscia. Ma cosa c'è di vero in questo incubo?

La verità sull'esatta dinamica della morte di Lorenzo in Doc 2 è ancora lontana ma, puntata dopo puntata, verranno svelati indizi e arriveranno tramite dei flashback, come ha svelato Saurino.

Solo nell'ottava puntata, quella dedicata al Covid, verrà svelato come è morto Lazzarini: ''Finora vi abbiamo raccontato che Lorenzo è morto, ma non vi abbiamo detto come'', ha detto Gianmarco Saurino intervistato da Ciakgeneration.

Sui social si moltiplicano le ipotesi e molti telespettatori sostengono che Andrea Fanti abbia davvero ucciso Lorenzo, ma è così?

A rispondere, senza svelare troppo, ci ha pensato Saurino.

Ancora misteri nelle nuove puntate di Doc 2 in onda su Rai 1

La seconda stagione di Doc Nelle Tue Mani, nonostante qualche critica per quanto fatto accadere a Lazzarini, sta registrando ascolti record. La fiction si tinge di giallo e questa novità pare piacere molto al pubblico.

A proposito dell'ipotesi che vede l'incubo di Fanti reale, Gianmarco Saurino è stato sibillino: “Non vi so dire se quella sia effettivamente la realtà. Ma ci viene abbastanza facile pensare che non lo sia. È difficile pensare che Doc possa uccidere un suo medico”.

Nelle nuove puntate ci sarà spazio anche per storyline più leggere e legate alle vicende sentimentali dei protagonisti: incerta la posizione di Giulia che, nonostante pensi ancora ad Andrea, non si esclude possa voltare pagina con Damiano. In attesa di scoprire come evolveranno le trame, l'appuntamento con Doc 2 è per la prima serata del giovedì su Rai 1.