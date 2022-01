Prosegue l'appuntamento con la Serie TV italiana Doc Nelle tue mani, con la seconda puntata che sarà trasmessa giovedì 20 gennaio con orario di inizio fissato alle ore 21:30. Nei primi due episodi grande seguito con oltre sette milioni di spettatori e uno share di quasi il 30%.

In base alle trame dei due episodi in onda il 20 gennaio, Fanti deciderà di tornare a essere primario, ma prima dovrà superare delle prove senza le quali rischierà di non poter essere più medico. Inoltre Carolina si interesserà sempre di più a Riccardo, mentre Elisa dopo la fine con Gabriel si frequenterà con un'altra persona.

Trame seconda puntata: Riccardo non se la sente di tradire Alba

Il 20 gennaio andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction tv, Doc Nelle tue mani. Anche stavolta non mancheranno le sorprese e i colpi di scena.

In base alle trame del terzo episodio dal titolo Sfide, l'indagine portata avanti da Caruso andrà avanti in maniera spedita ed emergeranno alcuni dettagli inerenti il periodo della pandemia da Covid-19. Intanto così come si può vedere dal trailer, la direzione sanitaria acconsentirà affinché Doc possa tornare a essere primario, ma solo dopo che avrà superato alcuni accurati test. Se non dovesse superarli, non potrà più professare l'attività di medico. Enrico, l'amico di Fanti, gli farà presente che potrebbe anche non passare le prove.

Gli altri saranno felici della possibilità.

Nel frattempo Carolina sentirà di provare un forte sentimento verso Riccardo e vorrà da lui più di una semplice amicizia, ma il ragazzo si sentirà ancora profondamente legato ad Alba. In tutto questo Gabriel sarà divorato da tanti problemi interiori, mentre Elisa avrà voltato pagina dopo la loro separazione e uscirà con un'altra persona.

L'uomo però sembrerà nascondere qualche segreto.

Anticipazioni televisive terzo episodio: Enrico ha iniziato una relazione con una donna

Secondo le anticipazioni televisive del quarto episodio dal titolo Quello che sei, il caso riguardante un giovane tennista porrà Fanti davanti a una profonda riflessione. Andrea infatti si chiederà fino a che punto ha senso spingersi per salvare il posto dei colleghi diventando primario, ma sapendo che verrà meno il suo ruolo di Doc.

Intanto Carolina non potrà che essere gelosa nel vedere insieme Riccardo e Alba. Inoltre in clinica giungerà una nuova dottoressa. Si tratterà della psicologa Lucia Ferrari, assunta per supportare e far superare al meglio ai medici il periodo post pandemico.

Uno che non prenderà per niente bene questa decisione sarà Gabriel, il quale sceglierà di non presentarsi all'appuntamento, nonostante l'invito di Enrico. A proposito di quest'ultimo si apprenderà che durante il periodo della pandemia ha avviato una relazione amorosa. Infine come si può evincere dal trailer proseguiranno i battibecchi tra Cecilia e Fanti, mentre quest'ultimo e Giulia discuteranno sulla possibilità che Tedeschi possa essere entrata in possesso del certificato del dottor Lazzarini.