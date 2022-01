Nella serata di ieri, lunedì 3 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2022 del Grande Fratello Vip. Una 'prima' molto complicata, specie per Miriana Trevisan, oggetto di numerosi attacchi (alcuni dei quali molto pesanti) lungo tutta la durata della diretta. In particolare, le parole più pesanti sono arrivate da Giacomo Urtis e da Katia Ricciarelli.

Giacomo ha dichiarato che Miriana si fa regalare scarpe costose

L'attacco forse più forte ricevuto da Miriana è stato quello lanciato da Giacomo Urtis. Il chirurgo, parlando con Soleil, ha infatti dichiarato di conoscere delle persone dalle quali Miriana si sarebbe fatta comprare scarpe da "venti, trentamila euro".

A queste dichiarazioni ha risposto senza dubitare proprio l'influencer, che ha affermato come sia molto "evidente il suo modus operandi", sottolineando come "non la convinca". Soleil ha poi continuato le proprie dichiarazioni, affermando come "stia qui a fare la vittima e tutti ci cascano".

Infine, Giacomo ha concluso questo scambio con un'ultima stoccata: "Prima li abbonisce uno dopo l'altro, li intorpidisce". Parole, queste, che hanno letteralmente spiazzato Miriana, che ha ammesso di essere rimasta "senza parole", affermando come le dichiarazioni le facciano "schifo". Ciò, specie perché le parole sono arrivate da Giacomo "che sa tante cose vere di me".

Anche Katia Ricciarelli si è resa protagonista di alcune dichiarazioni forti

Ma durante la puntata, anche Katia Ricciarelli si è resa protagonista di alcune dichiarazioni molto forti. In particolare la Ricciarelli, parlando del rapporto tra Miriana e Biagio, ha più volte domandato alla showgirl se fosse effettivamente una madre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Trevisan, a queste parole, ha reagito veemente, affermando di essere "una mamma per bene", lasciando poi il salone della casa durante la diretta.

Fuori dalla casa, molti utenti si sono schierati a favore di Miriana. Tra questi anche Pago, ex marito della Trevisan. Il cantante, in particolare, ha scritto sul proprio profilo Instagram che le parole pronunciate da "alcuni concorrenti" contro Miriana "verranno messe al vaglio dei nostri legali a tutela della nostra famiglia e di nostro figlio".

Pago ha poi aggiunto di attendere, ora, di sentire Miriana per "decidere il da farsi".

Il cantante (che è stato anche concorrente della quarta edizione del programma) ha poi concluso il proprio messaggio, augurandosi che "certi comportamenti" non accadano mai più "specie per rispetto di nostro figlio". Al momento non è dato sapere se il Grande Fratello metterà al corrente della cosa i concorrenti interessati, su di tutti Miriana, che dovrebbe essere informata circa le intenzioni del suo ex compagno.