Colpo di scena dentro la casa del Grande Fratello Vip: la neo-entrata Delia Duran, infatti, ha ammesso, durante una conversazione con Manila Nazzaro, che che, una volta, nel rapporto col compagno Alex Belli è stata coinvolta anche un'altra donna.

Durante la 'confessione' di Delia, la regia ha tolto l'audio

Una piccola "confessione" è quella che Delia Duran ha scelto di fare a Manila Nazzaro. La moglie di Alex si trovava a parlare nel letto con la Nazzaro quando ha deciso di vuotare il sacco sottovoce: "Io ti confesso, anche con un'altra donna, capisci?

Una volta lo abbiamo fatto... Però c'era anche una condivisione". Subito dopo, come si può vedere dal filmato, la regia ha staccato l'audio e, dunque, non si sa come sia proseguito il racconto.

L'ammissione di Delia sembra andare in tutt'altra direzione rispetto a quanto sempre dichiarato anche da Alex Belli, che nelle scorse settimane aveva sostanzialmente negato di essere una coppia aperta definendosi, invece, una coppia "libera". In quella occasione, in particolare, l'attore aveva precisato di aver sempre riconosciuto con la moglie la libertà reciproca di "scherzare, giocare e ridere liberamente con un'amica senza essere giudicato".

Invito tutto a guardare e ascoltare attentamente. Delia senza accorgersene ha spillato tutto e la regia ha subito censurato.

Negli scorsi giorni Soleil aveva ammesso di poter stare anche in una relazione a tre

L'affermazione di Delia Duran avviene dopo ciò che aveva affermato Soleil negli scorsi giorni, quando la moglie di Alex non era ancor entrata in casa.

In quell'occasione, infatti, Sophie aveva domandato (senza mezzi termini) a Soleil se fosse disposta a partecipare a una relazione a tre. Soleil, con franchezza, non aveva del tutto rifiutato tale opzione, ammettendo di essere disponibile anche a stare in una relazione a tre, a patto però che le piaccia anche la donna. Nonostante questo, comunque, l'influencer aveva precisato di non pensare che questo sia il caso della coppia composta da Alex e Delia.

In attesa di capire cosa accadrà nelle prossime settimane, quel che è certo è che l'entrata di Delia nel programma ha già scombussolato diversi equilibri. In particolare ha messo in crisi il sodalizio tra Katia e Manila. La soprano, infatti, non ha apprezzato l'avvicinamento di Manila Nazzaro alla moglie di Alex, probabilmente interpretando tale comportamento come una sorta di 'tradimento' nei confronti di Soleil. Per questo motivo, senza usare mezzi termini, la cantante lirica ha ammesso che avrebbe dato "una sberla" a Manila. Insomma l'atmosfera nella casa continua a essere tesa e chissà che, nelle prossime ore, possano scoppiare dei nuovi scontri.