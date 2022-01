Momenti di tensione nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 6 di ieri, lunedì 3 gennaio 2022, tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Clarissa Selassié. Il conduttore del Reality Show, Alfonso Signorini ha deciso di riprendere un tema spinoso per l'ex Miss Italia che, in seguito all'attacco da parte di una delle tre principesse etiopi ha vissuto attimi di tristezza e delusione. Nazzaro e Ricciarelli, inizialmente, sono rimaste in salone assieme a Jessica e Lulù, mentre il resto dei concorrenti si sono recati in camera da letto; successivamente hanno avuto un acceso confronto con Clarissa senza, però, giungere ad un chiarimento.

Manila contro Jessica

Dopo aver mostrato una clip di riepilogo per quanto accaduto, Signorini ha dato la parola alle due sorelle Selassié per conoscere la loro idea sugli eventi successi. Jessica ha espresso immediatamente il proprio dispiacere per quanto visto, confessando che tutto ciò che riesce a dire riguarda il suo stato d'animo nel dover assistere ai commenti offensivi nei loro confronti. Manila Nazzaro, invece, ha tentato di giustificare quanto affermato nei confessionali, non mancando, però, di riportare alcuni comportamenti ritenuti scorretti che la maggiore delle principesse ha assunto quando, invece, sarebbe dovuta essere la più matura. "Da Jessica non ho avuto niente, solo chiacchiere alle spalle", ha chiosato Nazzaro aggiungendo che per quel che concerne il post sui social di Clarissa lo ha definito violento.

Il confronto tra Manila Nazzaro, Katia e Clarissa

In seguito, il conduttore del GF Vip 6, Signorini ha invitato le due sorelle a raggiungere gli altri compagni, offrendo così la possibilità a Manila Nazzaro di risolvere le sue perplessità ed ha chiesto all'ex Miss Italia ed a Katia di posizionarsi davanti l'occhio per confrontarsi con Clarissa Selassié.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La principessa ha subito attaccato la 44enne pugliese affermando: "Ho visto delle cose tremende" e definendola incoerente con l'intenzione di rivendicare tutte le sue ragioni. Alfonso ha fatto intervenire Ricciarelli domandandole un parere sulla questione per ristabilire l'ordine. La cantante si è schierata dalla parte di Manila e non ha voluto perdonare il gesto aggressivo della etiope ricordando tutto quello che ha fatto Nazzaro per le tre sorelle.

L'opinione di Adriana Volpe

L'opinionista Adriana Volpe è intervenuta nel confronto, su invito di Signorini ad esprimere il proprio pensiero. Rivolgendosi a Clarissa, Adriana ha sottolineato che ha effettuato delle dichiarazioni molto pesanti senza, però, dare un esempio concreto rispetto a ciò che ha detto. "Vorrei sapere dove sta la falsità", ha aggiunto Volpe. A dire la sua è stata anche Laura Freddi, opinionista per la serata. La showgirl si è trovata sulla stessa linea della trentina ritenendo esagerate le parole pronunciate da Clarissa Selassié. Alfonso ha poi chiesto a Selassié se ha intenzione di fare pace con Nazzaro ma tentando di rispondere alla domanda del conduttore è ricominciata la discussione tra le due VIP senza tregua, tanto da richiedere la chiusura dell’occhio forzata per interrompere l’acceso confronto.