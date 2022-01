Katia Ricciarelli finisce al centro della bufera nella casa del Grande Fratello Vip 6. In questi ultimi giorni, la cantante lirica è stata una delle concorrenti più attaccate e criticate dal pubblico e dai concorrenti stessi di questa sesta edizione, complici una serie di battute infelici che ha fatto su Lulù Selassié. Sta di fatto che, in casa, si è creata una vera e propria spaccatura in due gruppi ben distinti e, in vista della prossima puntata, Valeria ha proposto di "proteggere" Katia che potrebbe finire in nomination.

Bufera su Katia Ricciarelli: polemica dopo la lite con Lulù al GF Vip

Nel dettaglio, Katia si è resa protagonista di una serie di scontri al vetriolo che l'hanno vista scontrarsi con la principessina Lulù.

Per la prima volta, da quando è iniziata questa avventura del GF Vip, la giovane Selassié ha risposto per le rime alla cantante lirica, tanto da rinfacciarle che forse è giunto il momento di darsi una bella ridimensionata all'interno della casa e di capire di essere come tutti gli altri.

Katia, ha prontamente replicato agli attacchi di Lulù ma ha decisamente esagerato nel momento in cui le ha urlato di tornarsene al suo paese, scatenando l'ira anche di altri concorrenti (in primis Miriana Trevisan) che l'hanno accusata di essere razzista.

Accordi segreti per proteggere Katia al GF Vip

Sta di fatto che, in vista della nuova puntata serale del GF Vip prevista già per questo venerdì 7 gennaio 2022, Katia Ricciarelli potrebbe essere in "pericolo", dato che la maggior parte dei concorrenti della casa potrebbero nominarla e quindi farla finire al televoto.

E, per evitare che ciò accada, Valeria Marini ha cominciato a portare avanti degli accordi segreti all'interno della casa di Cinecittà, con lo scopo ben preciso di proteggere la cantante lirica e renderla così immune dal televoto di questa settimana.

La showgirl, nel corso della serata di ieri, ha convocato le sue amiche Manila e Carmen per rivelare loro il progetto che ha intenzione di mettere in atto per evitare che Katia finisca al televoto e possa essere eliminata dalla trasmissione di Canale 5.

Valeria propone un accordo a favore di Katia: ecco cosa vuole fare al GF Vip

"Va resa immune con la cosa dei preferiti, così non sarà votabile", ha esclamato subito Valeria proponendo così questo accordo alle sue amiche di gioco e chiedendo loro di convincere anche Kabir Bedi a fare il nome di Katia per renderla immune.

"Se non lo facciamo, la nominano. Stanno aspettando questo, così la proteggiamo", ha aggiunto ancora Valeria che ha definito la Ricciarelli una persona "ipersensibile" che, per questo motivo, va protetta dalla nomination cui sarebbe condannata questa settimana al GF Vip.