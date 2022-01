Nelle ultime ore è scoppiato un nuovo, duro scontro tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ovvero le opinioniste del Grande Fratello Vip. I rapporti sono tesi sin dalle primissime puntate, quando le due furono protagoniste di uno scontro partito a causa di una storia pubblicata da Bruganelli che la ritraeva in compagnia di Giancarlo Magalli. Dopo un confronto avvenuto in diretta, però, il rapporto tra le due sembrava essere tornato pacifico. Nelle ultime ore, però, un nuovo scontro si è acceso a causa di alcune dichiarazioni della moglie di Bonolis, alla quale Volpe ha prontamente replicato.

Sonia ha criticato il comportamento di Adriana

Intervistata dal giornale Chi, Sonia Bruganelli è tornata sulla querelle avuta con Adriana Volpe e ha assicurato come, tra loro, non sia del tutto tornato il sereno: "I rapporti tra noi sono sempre gli stessi, cioè lontani". Nonostante questo, Bruganelli ha comunque voluto criticare la collega per il suo comportamento dietro le quinte. Sonia, infatti, ha invitato Adriana a "non seguirla" quando sta parlando con degli autori o con qualche presente. Bruganelli ha affermato che la Volpe sembra sua "sorella minore", con la quale da piccola litigava per avere maggiori attenzioni dalla mamma. Tuttavia, Sonia ha voluto precisare che, "per questioni anagrafiche", l'ex conduttrice della Rai potrebbe essere sua "sorella maggiore".

Per questo, la Bruganelli ha concluso invitanto la collega a "stare serena". Invito, questo, decisamente non accolto da Adriana che, poco fa, ha risposto a queste dichiarazioni.

Adriana Volpe parla di 'grandi bugie'

Volpe, infatti, ha scritto un tweet di risposta in cui ha esordito dando ragione a Bruganelli: "Brava Sonia, hai ragione.

Tu rispetto a me sei piccola". Adriana ha poi proseguito, sottolineando come la piccolezza non dipenda da un fattore anagrafico o, tantomeno, dall'altezza. L'unica cosa grande, secondo la Volpe, sono le "bugie" dette da Sonia e le "libertà" che l'opinionista si prenderebbe.

Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola…e non mi riferisco ovviamente nè all’età nè all’altezza.

Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) January 19, 2022

Insomma, l'atmosfera sembra essere molto tesa.

Probabilmente, vista la portata dello scontro, la querelle tra le due professioniste non si concluderà in questo modo, anzi. Come già successo in passato, infatti, è lecito pensare che Alfonso Signorini chiederà alle due di confrontarsi e chiarire in puntata, dove si aspettano scintille.

Un rapporto, quello tra Sonia e Adriana, che non è comunque mai sembrato essere idilliaco. Anche in queste settimane di pace (forse solo apparente), tra le due vi è sempre stata una certa tensione durante il commento del Gf vip. Quasi sempre, infatti, si sono trovate su posizioni letteralmente opposte, anche sulle dinamiche interne al programma.