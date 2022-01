A distanza di un anno dalla squalifica dal Grande Fratello Vip, Alda D'Eusanio torna a parlare di quella esperienza. La conduttrice e giornalista, lo scorso anno, è stata espulsa in presa diretta dal cast del reality show dopo aver detto delle frasi poco carine nei confronti della cantante Laura Pausini. Uno scivolone che gli è costata la squalifica immediata dal programma, anche se D'Eusanio ha ammesso che da quel momento in poi non ha più lavorato, al punto da decidere di far causa a Mediaset.

Dopo la squalifica dal GF Vip 5, Alda D'Eusanio si ritrova senza lavoro

A distanza di un anno dall'episodio avvenuto al GF Vip, dove Alda si era lasciata andare a delle frasi poco carine nei confronti della cantante Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta, la conduttrice e giornalista è tornata a parlare dell'argomento.

Intervistata da Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, l'ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha svelato che da quel momento in poi non ha più avuto modo di sentire il conduttore del GF Vip, ma neppure l'editore Pier Silvio Berlusconi.

"Ho fatto causa a Mediaset, per due mesi ho aspettato che qualcuno mi rispondesse" ha svelato Alda, aggiungendo però che questa risposta non è mai arrivata e lei, a distanza ormai di un anno dalla squalifica dal GF Vip, si è ritrovata senza lavoro.

La rivelazione di Alda sulla causa fatta a Mediaset

"Oltre che in Mediaset, non mi chiamano più neanche in Rai: per quale motivo?", ha esclamato la conduttrice e giornalista che si ritrova così senza più opportunità televisive e lavorative, come accadeva fino allo scorso anno, prima di quello scivolone al GF Vip che le è costato caro.

A tal proposito, Alda ha svelato di non aver più seguito il reality show in televisione, anche se non ha risparmiato delle frecciatine per il modo in cui è stata gestita la questione Katia Ricciarelli, in questa sesta edizione.

Per D'Eusanio non c'è dubbio sul fatto che intorno alla cantante lirica, accusata di aver pronunciato frasi razziste, ci sia una rete di protezione da parte del GF Vip.

'Cacciata a pedate', sbotta Alda dopo la squalifica dal GF Vip

"Io, invece, sono stata cacciata a pedate", ha sentenziato Alda D'Eusanio parlando della sua squalifica.

Cosa succederà a questo punto? Dopo che D'Eusanio ha rilasciato la sua prima intervista pubblica, in cui racconta di aver intrapreso un'azione legale nei confronti di Mediaset, arriveranno risposte da parte dell'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi?

Ci saranno risposte anche da parte del conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini? La risposta nel corso delle prossime settimane.