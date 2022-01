I colpi di scena al GF Vip non mancano mai e, nel corso dell'ultima puntata serale, Alex Belli si è ritrovato a fare i conti con i pesanti attacchi da parte di Nathaly Caldonazzo.

La showgirl si è scagliata duramente nei confronti dell'attore, al punto da usare termini molto forti nei suoi confronti. Un modo di fare che non è piaciuto per niente all'attore che, in una recente intervista con Gabriele Parpiglia, ha ammesso che potrebbe passare alle vie legali.

Nathaly attacca Alex Belli al GF Vip

Nel dettaglio, commentando le vicende di Alex Belli al GF Vip e il triangolo che si è formato con Soleil Sorge e sua moglie Delia Duran, Nathaly non si è fatta problemi nel dire che l'attore sarebbe una persona "pericolosa" e che dovrebbe stare lontano dalle due donne che lo circondano.

L'attore, alla luce di queste considerazioni dell'attrice (la quale ha rimarcato e ribadito tutto anche nel corso della diretta di ieri sera del GF Vip condotta da Alfonso Signorini), ha ammesso che potrebbe passare alle vie legali e presentare una diffida nei confronti della Caldonazzo.

Alex, infatti, ha precisato che non ci sta nel veder ledere la sua immagine, motivo per il quale sarebbe disposto a prendere provvedimenti nei confronti della showgirl e attrice.

La reazione di Alex Belli: potrebbe scattare la diffida e invoca la produzione del GF Vip

"Io adesso la diffida la tengo ferma", ha precisato Alex aggiungendo di essere un galantuomo e di aver provato a spiegare, durante la diretta di ieri del GF Vip, di non essere quel tipo di persona descritto da Nathaly.

"Siamo nel campo dell'intrattenimento e questa cosa non va fatto", ha ribadito a chiare lettere Alex, confermando di essere amareggiato dal modo in cui è stato apostrofato dalla Caldonazzo nel programma televisivo condotto da Alfonso Signorini.

Sta di fatto che, al momento, Alex non intende andare avanti con la diffida, perché spera che la produzione del GF Vip possa intervenire e in qualche modo far ragionare Nathaly.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Spero che la produzione possa parlare con lei e cercare di arginare questa cosa", ha fatto sapere l'attore.

La frecciatina di Alex contro sua moglie Delia

Insomma, Alex si aspetta che Nathaly attui un cambio di rotta all'interno della casa più spiata d'Italia e che, senza passare per le vie legali, la smetta di sparlare di lui.

L'attore non ha nascosto neppure la delusione per l'atteggiamento di sua moglie Delia, la quale ha ascoltato gli attacchi di Nathaly ma non ha proferito parola durante la diretta del GF Vip, per prendere le sue difese.

"L'unica che ha speso parole per me è stata Soleil", ha ammesso Alex, confermando di essere deluso dall'atteggiamento di sua moglie.