Barù continua a essere un fiume in piena all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore il concorrente, tra gli ultimi ad aver varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, si è lasciato andare a una recensione a dir poco negativa nei confronti dello sponsor del cappuccino che fornisce i prodotti all'interno della casa. Ancora una volta, senza troppi peli sulla lingua, Barù non si è fatto problemi a denigrare il prodotto.

Il cappuccino non convince Barù e sbotta contro lo sponsor

Nel dettaglio Barù e Alessandro Basciano avevano scelto di provare il cappuccino istantaneo che hanno a disposizione all'interno della casa del GF Vip, che viene fornito da uno dei tanti sponsor di prodotti alimentari di cui dispongono i vipponi protagonisti dells sesta edizione.

Tuttavi, il risultato finale di questo cappuccino che Barù e Alessandro hanno avuto modo di assaggiare non è stato proprio dei migliori.

Così, mentre Basciano provava a farlo capire in maniera carina per non "ferire" lo sponsor, Barù non si è fatto problemi a denigrarlo e a dire la sua su quel cappuccino, senza troppi giri di parole e mezzi termini.

'È una schifezza', così Barù denigra lo sponsor al GF Vip

"Più corposo ma non ci siamo. Il nostro verdetto di questo cappuccino istantaneo è che è una schifezza e non lo berremo mai più" ha sentenziato Barù, lasciandosi andare a una recensione a dir poco negativa del prodotto, mentre Basciano si allontanava da lui, quasi a volersi dissociare.

Insomma, Barù sembra essere sempre più un fiume in piena all'interno della casa del GF Vip, costantemente al centro dell'attenzione per le sue frecciatine che non passano mai inosservata, neppure agli occhi degli spettatori social che vorrebbero vederlo arrivare alla finalissima di questa sesta edizione.

Proprio qualche ora fa Barù ha lanciato l'ennesima stoccata al vetriolo anche nei confronti di Katia Ricciarelli, la quale si è lamentata del fatto che in 50 anni di carriera, non ha mai trascorso tutto questo tempo lontana dal suo mestiere e quindi stando in silenzio.

La frecciatina di Barù contro Katia Ricciarelli al GF Vip

Immediata la reazione di Barù, che con una frecciatina pungente ha fatto notare a Katia Ricciarelli che in queste settimane di permanenza all'interno della casa del GF Vip ha decisamente parlato più del dovuto.

Un chiaro riferimento alle numerose polemiche che alcune frasi della cantante hanno suscitato all'interno della casa, tra cui l'ultima ritenuta fortemente razzista nei confronti di Lulù Selassié, che ha portato Alfonso Signorini a dover intervenire in prima persona per bacchettare i concorrenti.