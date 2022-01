Notte movimentata al Grande Fratello Vip: Alessandro Basciano ha completamente perso le staffe con Delia Duran, che lo ha accusato improvvisamente di parlarle alle spalle. Il fidanzato di Sophie Codegoni ha iniziato a inveire contro la modella venezuelana, con grande rabbia e con accuse molto forti. La moglie di Alex Belli non si è fatta mettere i piedi in testa e ha subito reagito, rispondendo a tono.

Alessandro Basciano contro Delia Duran

La tensione nella casa del Grande Fratello Vip è ormai palpabile. L'ingresso di Delia Duran ha scombussolato diversi equilibri e questa volta ad attaccarla è stato Alessandro Basciano.

I due non sono mai riusciti ad avvicinarsi e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha sempre criticato il rapporto tra la modella e Alex Belli, tanto da scontrarsi direttamente anche con l'attore. Il litigio è scoppiato in cucina, quando Delia ha accusato Basciano di parlare male di lei alle sue spalle, ma lui ha subito reagito spiegandole di non avere nessuna intenzione di interessarsi a lei. "Ma chi ti considera? Ti ho mai considerata?", ha iniziato a chiederle Alessandro, in modo molto alterato, sottolineando che quella che fa i teatrini è lei e che lui non ha mai avuto intenzione di avere alcun tipo di rapporto. "Tu non sei al centro delle mie attenzioni" ha aggiunto.

GF Vip, la rabbia di Basciano: 'Si sente al centro dell'attenzione'

La reazione esagerata di Alessandro Basciano ha stupito tutti, ma non è la prima volta che l'ex tentatore sbotta contro qualcuno. Anche le sue liti con Sophie sono ormai famose e probabilmente il suo sfogo contro Delia è stato amplificato da un malessere generale.

Alessandro ha iniziato a inveire contro la donna, spiegando che lei e il marito non sono nei suoi pensieri e che non vuole assolutamente conoscerli in modo più approfondito. "Si sente al centro dell'attenzione" ha sottolineato Basciano. Il gieffino era così arrabbiato da coinvolgere anche gli altri coinquilini, rivolgendosi a loro parlando di Delia e continuando a sfogarsi.

"Ma chi si crede di essere?" ha chiesto, aggiungendo che la modella si mette sempre in mezzo con tutti i suoi teatrini.

La risposta di Delia Duran

Delia ha cercato di non farsi mettere i piedi in testa, replicando immediatamente a Basciano. "State parlando di me. Purtroppo mi dispiace per voi ma io vi sento" ha ribadito la moglie di Alex Belli, provocando l'ex tentatore e spronandolo a parlare di lui, della sua relazione e non della vita privata della donna. "Non vuoi conoscerci a me e Alex? Bene, bravo, fai proprio bene" ha dichiarato la donna, chiedendogli ancora una volta di non parlare alle sue spalle.