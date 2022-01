Animi sempre più tesi all'interno del Grande Fratello Vip 6. In seguito alla discussione avvenuta qualche giorno fa avente come motivazione la spesa, i concorrenti del Reality Show sembrano essersi divisi in due gruppi netti. Nella giornata di giovedì 6 gennaio, la situazione non è migliorata nella casa più spiata d'Italia. Nonostante fosse l'Epifania, nemmeno un giorno di festa ha fatto risparmiare incomprensioni che stanno divenendo sempre più marcate e persino gli inquilini che sino a qualche tempo fa riuscivano ad essere sulla stessa lunghezza d'onda hanno iniziato a discutere.

Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Soleil: 'Qui tutto è l'opposto di tutto'

I gieffini avevano optato per mettere da parte le varie problematiche, essendo l'Epifania. Ciò, però, non è poi successo perché già nel corso del pranzo vi sono state delle frecciatine fra i coinquilini. Soleil Sorge ha dichiarato: "Qui tutto è l'opposto di tutto", aggiungendo che molti compagni d'avventura stanno dimostrando il contrario di ciò che realmente sono. Dalla parte dell'italo-americana si è schierata Carmen Russo che ha invece sottolineato come ad avere la meglio sia la fantasia con la quale vari gieffini costruiscono storie finte che scaturiscono in illusioni e delusioni nei riguardi degli altri. "Ci vuole una bella fantasia", ha evidenziato, invece Katia Ricciarelli.

Soleil Sorge contro Miriana Trevisan

Non sembrerebbe essersi trovata d'accordo con quelle parole Miriana Trevisan che ha deciso di prendere il proprio piatto per andare a mangiare in serenità e da sola. Nell'assistere a quella scena, Soleil Sorge ha dichiarato: "Lei è la prima che delucida su tutto", spiegando che vuole essere schietta e sincera piuttosto che parlare degli altri compagni d'avventura alle loro spalle.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La fashion blogger ha poi interpretato il comportamento della campana affermando che ha avuto la coda di paglia. "Se ci sono delle divisioni bisogna rispettarle", ha dichiarato, invece Katia Ricciarelli, stanca delle continue frecciatine all'interno del GF Vip 6.

Sorge: 'Pensano di fare tanto i furbi ma si sente tutto'

Successivamente, dopo essere venuta a conoscenza delle chiacchiere in sauna contro il gruppo di cucina, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto informare Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro che Giacomo Urtis e Alessandro Basciano hanno parlato male di loro con Federica Calemme.

La cantante non è apparsa stupita da quanto sentito e ha detto a Marini: "Mi dispiace per te Valeria ma la nomination gliela do". Sorge ha invece continuato ad esprimere i propri pensieri: "Pensano di fare tanto i furbi ma si sente tutto".

.