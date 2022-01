Negli ultimi giorni, Federica Calemme ex professoressa del preserale L'Eredità è apparsa sempre più vicina all'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi. I due si sono scambiati già teneri baci e abbracci. Il loro legame sta facendo molto discutere. Federica infatti pare avesse intrapreso una conoscenza fuori dalla casa prima di diventare una concorrente del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, la donna sembra aver fatto un grande passo indietro con Antinolfi.

Federica Calemme ripensa alla persona fuori dalla casa

Federica Calemme ha raccontato a Giacomo Urtis di sentirsi libera perché non ha fatto alcuna promessa fuori dalla casa.

La ragazza ha però aggiunto: "Con Gianmaria non sono presissima". Federica ha detto a Urtis che tra loro c'è una forte empatia perché Antinolfi è una persona dolce, sensibile, un signore che le riserva molte attenzioni e per questo si è un po' lasciata andare. Confidandosi proprio con Gianmaria ha però dichiarato che le capita di pensare alla persona fuori. Queste le sue parole: "Io promesse fuori non ne ho fatte, però a lui ci penso". Poi ha aggiunto: "Mi piaci, c'è complicità, mi vivo quello che viene, ma se il pensiero fuori dovesse essere costante troncherei subito con te".

Antinolfi si prende una pausa da Federica Calemme

Alle parole di Federica, Gianmaria Antinolfi ha replicato dicendole: "Fammi fare le mie valutazioni, chiarisciti le idee e io prendo le distanze".

Poi ha anche aggiunto che ora deve essere lei a riavvicinarsi quando ne ha voglia. Il loro flirt ha fatto nascere diversi dubbi anche tra i vipponi, soprattutto per i trascorsi sentimentali di Gianmaria Antinolfi. Entrato nella casa come fidanzato di Greta, ha cercato di riavvicinarsi alla sua ex Soleil Sorge. Ricevuto il due di picche da quest'ultima, si è buttato tra le braccia dell'ex tronista Sophie Codegoni.

Anche con lei però le cose non sono andate per il verso giusto. Gianmaria viste le continue titubanze della ragazza ha deciso, diversi giorni fa, di porre fine alla loro conoscenza. Tornato dunque nuovamente single, nella casa è arrivata a fargli battere il cuore l'ex professoressa dell'eredità Federica. Anche lei però pare stia iniziando a nutrire alcuni dubbi, in particolare dopo la puntata di lunedì 10 gennaio, quando Alfonso Signorini le ha rivelato che fuori c'e ancora una persona che la sta aspettando.

Come andranno a finire le cose tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi? Non resta che aspettare la nuova puntata per scoprirlo. Intanto, Federica è al televoto e rischia di dover uscire dalla casa, Gianmaria invece pare debba ritornare al lavoro dopo il richiamo da parte della sua azienda.