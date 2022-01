I colpi di scena in diretta tv al GF Vip non mancano mai e, nel corso della trasmissione del 24 gennaio del reality show condotto da Alfonso Signorini, ad un certo punto è scappata una parolaccia dalla regia che non è passata inosservata. Ad averla sentita chiara e forte sono stati i concorrenti stessi che in quel momento erano in collegamento con Alfonso Signorini, ma non hanno potuto fare a meno di scoppiare a ridere.

Soleil parla del triangolo con Alex-Delia e parte una gaffe dalla regia del GF Vip

Nel dettaglio, durante la nuova puntata serale del GF Vip, si è tornato a parlare delle vicende legate al triangolo composto da Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli.

Per i tre protagonisti è arrivato il momento della resa dei conti finale, dato che sono venute fuori delle nuove clamorose rivelazioni su quanto sta accadendo e su cosa sarebbe successo tra Alex e Soleil, in quei mesi in cui sono stati a stretto contatto all'interno della casa più spiata d'Italia.

Delia, ad esempio, ha scoperto che suo marito dichiara pubblicamente di essere innamorato di Soleil e che ha pubblicato un nuovo messaggio social in cui dice di voler prendere le distanze dalla moglie, perché non gradisce come sta gestendo questa situazione e il modo in cui parla di lui all'interno della casa.

Cosa è successo in diretta al GF Vip mentre Soleil Sorge parlava con Alfonso Signorini (Video)

Sta di fatto che, durante la diretta, ad un certo punto ha preso la parola Soleil Sorge per spiegare la sua versione dei fatti su quanto è successo e dire la sua su questo delicato argomento che la vede protagonista indiscussa.

Ad un certo punto, però, c'è stata una gaffe dalla regia del GF Vip.

Mentre Soleil Sorge stava parlando e raccontando la sua versione dei fatti, ecco che in sottofondo si sente che qualcuno dalla regia esclama una parolaccia.

"Ma v...", si sente chiaramente in sottofondo durante il discorso di Soleil Sorge e la reazione degli altri concorrenti in casa non si è fatta attendere.

La regia del Grande Fratello Vip continua a fare gaffe in diretta

Dopo aver sentito la parolaccia, sebbene fossero collegati in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini, i concorrenti non hanno resistito e sono scoppiati a ridere, sebbene da casa non si fosse sentita chiaramente.

Va detto che, in questa sesta edizione del GF Vip, non è la prima volta che la regia si rende protagonista di gaffe del genere.

Già in passato ci sono stati altri casi di parolacce che sono state ascoltate "per sbaglio" dai concorrenti stessi all'interno della casa e anche dal pubblico che segue il reality show, costringendo la produzione a chiedere scusa.