Il Grande Fratello Vip, per molti dei concorrenti presenti in casa, è iniziato oramai da settembre, ovvero quattro mesi fa. E sembra che presto nella casa entrerà un altro (l'ennesimo) nuovo concorrente di questa edizione. Si tratta di Gianluca Costantino, che dovrebbe varcare la porta rossa nella puntata di venerdì o lunedì prossimo. A riferire la notizia è stata Deianira Marzano, influencer che spesso lancia indiscrezioni sul mondo della televisione e del gossip.

Chi è il nuovo presunto concorrente della casa

Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte del programma né da parte del conduttore Alfonso Signorini.

Ma se l'ingresso dovesse concretizzarsi realmente, potrebbe stravolgere (per l'ennesima volta in questa edizione) gli equilibri della casa. Gianluca, stando a quanto riferito dall'influencer, sarebbe infatti uno dei migliori amici di Alessandro Basciano, divenuto vippone da poche settimane e al centro di una relazione (alquando burrascosa) con Sophia Codegoni, altra concorrente della casa.

Informazioni sulla vita di Gianluca (sconosciuto ai più) arrivano direttamente dai suoi profili social. In particolare, su Instagram il ragazzo ha poco più di 19 mila follower e fa sapere di essere un consulente finanziario. Inoltre, dalle sue pagine social emerge come Costantino sia un appassionato del fitness.

Il ragazzo, per il momento, non ha commentato l'indiscrezione

Al momento Gianluca non ha commentato l'indiscrezione. Quel che è certo, comunque, è che se il suo ingresso dovesse essere realmente in programma, allora Costantino dovrebbe affrontare a breve un perido di quarantena. Cosa, questa, che hanno dovuto affrontare tutti i concorrenti entrati nella casa a programma in corso.

Un segnale, però, potrebbe essere quanto dichiarato dal presunto nuovo concorrente sulle sue storie Instagram. Nella mattinata di sabato 22 gennaio, il ragazzo ha infatti parlato di "felicità immensa", dichiarando: "La vita è questa, soffri a lungo, puoi cadere ma quando ti rialzi devi continuare a credere di riuscirci. Prima o poi arriva il tuo momento di gioire".

In attesa di capirne di più, c'è da chiedersi se avrebbe senso o meno far entrare un nuovo concorrente a questo punto del programma. La finale, infatti, è prevista per la metà del mese di marzo, per cui Gianluca, nelle migliori delle ipotesi, starebbe dentro la casa al massimo per circa un mese e mezzo. Decisamente troppo poco rispetto a quanto fatto dalla maggioranza degli altri concorrenti, che invece arriverebbero alla finale dopo un percorso lungo quasi sei mesi durante i quali sono riusciti a mostrarsi realmente per quel che sono.