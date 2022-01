Katia Ricciarelli continua a essere al centro dell'attenzione nella casa del GF Vip. Nelle ultime ore, la cantante lirica si è resa protagonista di un duro sfogo nei confronti dei suoi compagni di avventuri, rei di aver lasciato delle cicche si sigaretta all'interno delle tazzine per il caffè. Un modo di fare che non è piaciuto per niente alla cantante lirica, la quale non ha perso occasione per sbottare e mettere in chiaro le cose.

La frecciatina di Katia Ricciarelli contro gli altri concorrenti del GF Vip

Nel dettaglio, il risveglio per la cantante lirica tra le concorrenti più chiacchierate e al tempo stesso discusse di questo GF Vip 6, non è stato affatto dei migliori.

Katia, infatti, si è lamentata perché ha trovato delle cicche di sigaretta all'interno delle tazzine del caffè: qualcuno, dopo aver smesso di fumare, invece di gettare le cicche nella spazzatura, le ha lasciate all'interno delle tazze, incurante del fatto che le stesse sarebbero poi state riutilizzate da altri concorrenti.

Una vera e propria mancanza di rispetto nei confronti del gruppo che ha fatto subito scattare Katia Ricciarelli, la quale non ha risparmiato l'ennesima frecciatina e una dura ramanzina verso chi avesse compiuto quel gesto nella casa del Grande Fratello Vip.

'Non siamo animali', sbotta Katia dopo aver trovato le cicche nella tazza al GF Vip

"Qualcuno stamattina ha buttato la cicca della sigaretta dentro la tazza.

Queste cose non si fanno. Non siamo degli animali, quelli che vengono dietro a pulire", ha prontamente sbottato Katia nel momento in cui ha fatto l'amara scoperta che l'ha resa furiosa.

"Non siamo animali, siamo esseri umani", ha sbottato ancora Katia che si è messa a pulire la tazza contenente la cicca di sigaretta, ma decisamente furiosa e adirata per questo modo di fare di qualche inquilino del GF Vip.

"Poi fanno finta di non capire, questo non mi piace, perché parlo italiano e quindi pulite. Disprezzo totale una sigaretta dentro la tazza", ha chiosato ancora Katia Ricciarelli furiosa.

Katia Ricciarelli al centro delle polemiche in questo Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione in casa, il clima continua a essere particolarmente teso e Katia Ricciarelli è ancora oggi una delle protagoniste più discusse di questo GF Vip.

Le ultime uscite decisamente poco carine nei confronti di Lulù Selassié, hanno riportato la cantante lirica al centro della ribalta mediatica.

Le sue affermazioni sono state ritenute razziste e hanno alimentato un acceso dibattito anche sui social, dove numerosi fan del GF Vip speravano di assistere alla sua squalifica dal programma.