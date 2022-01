Katia Ricciarelli continua ad essere al centro delle dinamiche di questo GF Vip e, in queste ultime ore, la cantante lirica è tornata a parlare di quella che sarà la sua eliminazione dal gioco. Senza troppi giri di parole, Katia ha ribadito e confermato che non intende uscire di scena dal cast del reality show in quanto perdente al televoto dopo una nomination, lasciando intendere che vuole essere lei a mettere la parola "fine" a questa esperienza cominciata lo scorso settembre.

La confessione di Katia Ricciarelli sulla sua eliminazione dal GF Vip

Nel dettaglio, dopo un ultimo periodo decisamente turbolento trascorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Katia ha parlato della sua eliminazione dal gioco e di come vorrebbe avvenisse.

Il gioco, infatti, si avvia verso il "giro di boa" di questa sesta edizione che terminerà definitivamente il 14 marzo e, ad oggi, Katia continua ad essere una delle concorrenti in gara.

"La mia angoscia, e l'ho confidato anche al Grande Fratello, è che se mi capita una nomination e devo uscire a causa loro, io perdo la faccia e non vado più neanche a casa", ha esclamato Katia parlando della sua futura uscita di scena dalla casa di Cinecittà.

'Non voglio dargli la soddisfazione', sbotta Katia parlando della sua uscita

"E quindi voglio andarci prima a casa, per non dargli la soddisfazione", ha chiosato Katia confermando di fatto la sua intenzione di lasciare il gioco ma senza passare per le nomination e quindi per il televoto del pubblico "sovrano", che da casa sceglie le sorti dei vari concorrenti.

In attesa di scoprire quale sarà il destino di Katia all'interno della casa del GF Vip e se deciderà per davvero di auto-eliminarsi dal gioco oppure di attendere il verdetto del pubblico da casa, la cantante lirica in queste ultime ore si è ritrovata anche ad affrontare un battibecco con Barù.

La frecciatina di Barù che mette a tacere Katia Ricciarelli al GF Vip

La Ricciarelli, parlando con gli altri compagni di gioco e facendo un bilancio di questa esperienza nel cast del reality show di Canale 5, ha ammesso che questa è la prima volta in ben 50 anni di carriera, che le capita di non "aprire bocca" per cantare per così tanto tempo.

Immediata la reazione di Barù che non ha perso occasione per scagliare una frecciatina al vetriolo nei confronti di Katia, facendole presente il fatto che tutto sommato in questi al GF Vip, ha parlato "pure troppo".

Il riferimento è alle varie uscite poco carine di Katia nei confronti di alcuni concorrenti di questa sesta edizione del reality show Mediaset, tra cui l'ultima contro la giovane principessina Lulù, che le è valsa una pesante accusa di razzismo.