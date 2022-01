Katia Ricciarelli sempre più sul piede di guerra nei confronti delle Selassié all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Il clima è diventato sempre più escandescente e nel corso delle ultime ore la cantante lirica si è ritrovata a perdere le staffe contro Lulù e le sorelle. La reazione di Katia è stata molto dura nei confronti della principessina, tanto da arrivare a dire che se fossero sue figlie le prenderebbe volentieri a schiaffi.

Katia perde le staffe contro le sorelle Selassié nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip è diventato a dir poco escandescente: Katia non le ha mandate a dire alla principessina Lulù, la quale ha prontamente risposto, "ribellandosi allo strapotere" della cantante lirica.

Un modo di fare che non è piaciuto per niente a Katia Ricciarelli, la quale questa volta ha perso completamente le staffe nei confronti della principessina, sbottando e perdendo il controllo della situazione.

"Hanno 20 anni e sono delle iene", ha sbottato Katia Ricciarelli sfogandosi dopo lo scontro avuto con le Selassié.

La durissima reazione di Katia contro Lulù e Jessica: parla di 'sberle'

"Io se avessi dei figli così, guarda, gli darei tante sberle sulla faccia" ha proseguito ancora Katia Ricciarelli visibilmente furiosa e nervosa.

Insomma una situazione tutt'altro che serena quella che vige in queste ore all'interno della casa del Grande Fratello Vip e che potrebbe portare a nuovi infuocati scontri nel corso delle prossime giornate e in vista della nuova puntata serale del reality show Mediaset prevista per venerdì 7 gennaio su Canale 5.

Come si evolverà la situazione tra Katia e le sorelle Selassié? Riusciranno a trovare un punto di incontro per portare avanti questa avventura insieme oppure si arriverà a un punto di non ritorno?

In attesa di scoprirlo, nel corso delle prossime puntate del GF Vip 6 dovrebbe esserci anche l'addio di Manuel Bortuzzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'addio di Manuel Bortuzzo che lascia in anticipo la casa del GF Vip 6: ecco il motivo

Il nuotatore, fidanzato con la principessina Lulù, lascerà in anticipo la casa di Cinecittà senza arrivare alla finalissima del prossimo 14 marzo.

Una notizia confermata anche dal papà di Manuel, che in una recente intervista ha svelato che suo figlio abbandonerà il cast del GF Vip entro il 14 o 17 gennaio.

Un addio che non causerà danni economici a Manuel, dato che non dovrà pagare alcun tipo di penale. La scelta del ragazzo, infatti, è dettata in primis da motivi di salute: in questi mesi, infatti, ha perso diversi chili e deve tornare al più presto ai suoi allenamenti.