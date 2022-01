Dopo la diretta del Grande fratello Vip, la moglie di Kabir Bedi ha stroncato Alex Belli mettendo in guardia Delia e Soleil da lui. La signora Parveen non sembra avere una buona opinione dell'attore parmense, visto che su Twitter ha consigliato alle due gieffine di prendere le distanze da lui: "Abbandonate quel ragazzo, crea problemi".

Al Gf Vip si continua a parlare del triangolo Alex, Delia e Soleil

Nell'ultima puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha dato molto spazio al chiacchieratissimo triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil. Quest'ultima nel corso della puntata, si è lasciata andare a un monologo sull'amore e il rispetto che ha fatto storcere il naso a gran parte del pubblico.

Su twitter infatti, sono apparsi molti commenti contro Soleil, accusata di essere finta e incoerente, ricordando ciò che aveva fatto lei quando l'allora fidanzato Luca Onestini partecipò alla prima edizione del Gf Vip. In quell'occasione, lui scoprì che Soleil l'aveva tradito e lasciato in diretta TV. Dunque, per il pubblico, Soleil sarebbe l'ultima persona a poter giudicare Delia.

La moglie di Kabir Bedi stronca Alex: 'Crea problemi'

Dopo la diretta del Gf Vip, anche la moglie di Kabir Bedi è intervenuta sui social commentando la vicenda Delia, Soleil e Alex. La donna non ha certo avuto parole di apprezzamento nei confronti di Belli, visto che sui social, ha voluto in qualche modo mettere in guardia sia Delia che Soleil da lui.

La donna in particolare ha detto, riferendosi ad Alex: "Crea problemi", consigliando alle due gieffine di allontanarsi dall'attore. La signora Parveen si è domandata: "Ma perché una donna dovrebbe voler stare con Alex Belli?".

Parveen mette in guardia Soleil e Delia su Alex: 'Abbandonate quel ragazzo'

Stando alle parole della moglie di Kabir Bedi, entrambe le donne starebbero meglio senza Alex.

"Abbandonate quel ragazzo" ha consigliato la donna, che ha invitato Delia e Soleil ad andare avanti con le proprie vite, senza concentrarsi su Belli. Dunque, stando a Parveen, le due dovrebbero proprio lasciarlo perdere. Una sonora stroncatura per l'attore parmense che, piaccia oppure no, si ritrova sempre protagonista in tutte le puntate del Gf Vip, nonostante la squalifica.

Alex, sempre nella scorsa diretta del 17 gennaio, ha avuto pure uno scontro con Nathaly Caldonazzo, dopo che lei lo aveva definito un narcisista patologico. All'attore non è piaciuta la diagnosi fatta da Nathaly, sostenendo che lei non lo conosce affatto e pertanto l'ha invitata a evitare di parlare di lui senza cognizione di causa.