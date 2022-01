Risveglio polemico per Lulù all'interno della casa del GF Vip. Questa mattina la principessina ha prima bacchettato la sua amica Sophie, ammettendo di essere delusa dal recente avvicinamento del tutto inaspettato con Soleil Sorge, poi non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo neppure nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, che ha definito una persona "falsa".

Lulù sbotta contro Sophie al GF Vip e ammette la sua delusione

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni all'interno della casa del GF Vip sembra che siano cambiate alcune dinamiche.

Sophie, dopo aver sempre preso le distanze da Soleil alla luce degli accesi scontri che ci sono stati tra di loro, si è avvicinata alla giovane influencer.

In diverse occasioni le due si sono ritrovate a ridere e scherzare insieme: un atteggiamento che non è passato inosservato nella casa e che ha indispettito in primis Lulù.

La principessina, questa mattina, non ha nascosto la sua amarezza nei confronti di Sophie per questo suo inaspettato avvicinamento a Soleil, dopo che per mesi interi l'ha criticata ed ha avuto diversi scontri al vetriolo in casa.

'Soleil ci odia', sbotta Lulù nella casa del Grande Fratello Vip

"Ci ridi, vai nella sua stanza. Ci rimango molto male, perché è una persona che a me e alle mie sorelle ci odia", ha sbottato Lulù parlando con Sophie.

Insomma la giovane Selassié non le ha mandate a dire a Sophie e, poco dopo, si è cimentata anche in una serie di frecciatine scagliate proprio nei confronti della stessa Sorge.

"Ma sto guardando un film? Mi dispiace ma a me questa persona non piace, sono stufa e non sarò come tutti gli altri a leccarle il cu... perché hanno paura", ha proseguito ancora Lulù, confermando la sua intenzione di non provare ad avere dei rapporti all'interno della casa del GF Vip con Soleil Sorge, alla luce di tutto quello che c'è stato tra di loro in passato.

'Soleil è falsa, pure Manila l'ha capito', sentenzia Lulù

"Anche Manila ha capito che è falsa, ma tanto non c'è più sordo di chi non vuol sentire", ha sbottato ancora Lulù attaccando Soleil e sbottando poi contro Sophie che è rimasta in silenzio al cospetto di questo rimprovero da parte della principessina.

Cosa succederà a questo punto?

Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip sembra essere sempre più teso e c'è da scommettere che nuovi litigi potrebbero scoppiare nel corso delle prossime ore.

Tra Sophie e le due sorelle Selassié ci sarà una resa dei conti dopo che Codegoni si è avvicinata alla "nemica" Soleil Sorge? I presupposti per un nuovo confronto/scontro nella casa più spiata d'Italia sembrano esserci davvero tutti.