Katia Ricciarelli continua ad essere al centro delle polemiche in questa sesta edizione del GF Vip. Dopo l'acceso scontro che c'è stato nei giorni scorsi con Lulù Selassié, la casa di Cinecittà si è letteralmente spaccata in due gruppi. Fra coloro che si sono schierati dalla parte di Katia, spicca il nome dell'ex Miss Italia, Manila Nazzaro, che in confessionale ha voluto difenderla.

Cresce la tensione al GF Vip: Katia e Lulù si ritrovano ai ferri corti

Nel dettaglio, le ultime ore sono state dense di polemiche per Katia Ricciarelli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

La cantante lirica si è ritrovata a dover affrontare un'accesissima lite scoppiata con la principessina Lulù e tra le due sono volate parole grosse. Katia, però, ha esagerato nei confronti della ragazza, tanto da dirle di "tornare al suo paese" e lasciandosi andare, in questo modo, a una uscita considerata da molti razzista nei confronti della giovane.

Di conseguenza, gran parte dei concorrenti in gara in questa sesta edizione del GF Vip, si sono schierati contro la cantante e sperano che, nel corso della prossima puntata serale di venerdì 7 gennaio, siano presi dei duri provvedimenti nei suoi confronti.

Manila si schiera in difesa di Katia al GF Vip

Tuttavia, all'interno della casa di Cinecittà, Katia può contare anche su un gruppo di "amici" che si sono schierati dalla sua parte e tra questi spicca il nome di Manila Nazzaro.

In queste ultime ore, dopo l'accesa lite che c'è stata con Lulù, Manila ha realizzato un confessionale in cui ha preso le difese di Katia Ricciarelli. "Io la giustifico, perché dietro ai termini forti di Katia c'è comunque un pensiero profondo che parla di di rispetto, collaborazione, solidarietà e generosità. Quattro elementi che l'altro gruppo non conosce assolutamente", ha spiegato Manila, confermando di fatto che per lei Katia sarebbe un esempio di rispetto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

CREDO CHE QUESTO SIA UNO DEI CONFESSIONALI PIÙ IMBARAZZANTI MAI VISTI#gfvip



pic.twitter.com/rhM51Dasyx — 🦚incoerente (@martinaaah_) January 5, 2022

Possibili provvedimenti contro Katia al GF Vip?

Cosa succederà a questo punto dei fatti? L'attesa per la prossima puntata serale del GF Vip, prevista già per questo venerdì 7 gennaio, cresce sempre più.

I riflettori saranno tutti puntati sulle vicende di Katia e Lulù: tra le due donne arriverà il momento della resa dei conti? Resta da capire, inoltre, anche se verranno presi davvero dei provvedimenti nei confronti di Katia, così come sperano diversi spettatori social del GF Vip e anche alcuni concorrenti stessi presenti in casa.