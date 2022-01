Momenti di paura per Manuel all'interno della casa del GF Vip. In queste ore, infatti, il giovane nuotatore ha raccontato di essere stato vittima di una caduta in bagno, nel momento in cui faceva la doccia. Un grande spavento per il giovane nuotatore che, come ha raccontato lui stesso in casa, ha avuto dei problemi col sedile pieghevole della sua doccia. Immediata la reazione di Lulù che, dopo lo spavento per il suo amato Manuel, è subito intervenuta per andare a provare il nuovo sedile che era stato cambiato dalla produzione del GF Vip.

La caduta di Manuel sotto la doccia al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, qualche giorno fa Manuel si è ritrovato a vivere uno spiacevole episodio all'interno della casa del GF Vip.

Il giovane nuotatore, che ha una camera tutta sua, si trovava sotto la doccia quando all'improvviso il sedile pieghevole della sua doccia si è rotto e, di conseguenza, Manuel è caduto.

Il ragazzo non ha nascosto di essersi fatto abbastanza male, così come ha confermato lui stesso parlando con Miriana Trevisan, che qualche ora dopo l'accaduto gli ha chiesto come stesse.

'Ho preso una botta', ammette Manuel parlando della caduta

"Tutto in sesto, però un po' di dolore ci sarà perché ho preso una botta", ha ammesso Manuel senza troppi mezzi termini e confermando di fatto di essersi fatto un po' male dopo la caduta in bagno mentre faceva la doccia.

Tuttavia, la produzione del Grande Fratello Vip è subito intervenuta in presa diretta per assicurare di nuovo a Manuel i suoi comfort e, in queste ultime ore, il sedile della doccia che si era rotto, è stato riparato e sostituito.

A quel punto, però, prima di mettersi di nuovo sotto la doccia, Manuel ha "invocato" l'aiuto alla sua amata Lulù.

Il ragazzo, infatti, le ha chiesto di sedersi sul sedile della sua doccia per provarla dopo lo spavento per la caduta del giorno prima e ovviamente, la principessina non si è tirata indietro.

Lulù interviene e prova il nuovo sedile doccia per Manuel nel bagno del GF Vip

Lulù ha così provato la nuova seduta doccia per Manuel e si è assicurata che tutto fosse apposto, così da evitare che il suo fidanzato potesse ritrovarsi a vivere nuove situazioni spiacevoli sotto la doccia al GF Vip.

A parte lo spavento, la love story tra Manuel e Lulù prosegue nel migliore dei modi. Tra i due cresce il feeling speciale e, in diverse occasioni, Bortuzzo ha ribadito che intende viversi questa love story anche fuori dalla casa di Cinecittà.

Il nuotatore, quindi, non nasconde più la sua intenzione di costruire qualcosa di stabile e duraturo con la principessina Selassié che, in questi mesi di permanenza al GF Vip, ha saputo conquistare il cuore del giovane Manuel.