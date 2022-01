Nervi tesi nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 3 gennaio, durante la quale Miriana Trevisan ha scelto di ribellarsi apertamente allo "strapotere" di Katia Ricciarelli all'interno della casa di Cinecittà. La showgirl, in diretta televisiva, non si è fatta problemi ad attaccare pubblicamente la cantante lirica sostenendo di essere stata offesa come madre e aggiungendo di non voler più stare zitta. Immediata la reazione social dell'ex marito di Miriana, il cantante Pago, che ha annunciato di aver messo al corrente dei fatti anche i legali.

Scontro in diretta tv tra Katia e Miriana al GF Vip: la showgirl si ribella

Nel dettaglio, durante la diretta del GF Vip, Miriana Trevisan ha sbottato duramente contro la cantante lirica, sostenendo di essere stata offesa, come madre.

Trevisan ha ribadito di non aver gradito alcune affermazioni di Katia che, le avrebbe dato tra le righe della "poco di buono", al punto da dire a Barù "poi ti dico io chi è realmente".

Parole che hanno ferito Miriana, la quale già qualche giorno fa aveva chiesto a Katia di non permettersi più di rivolgersi a lei in questo modo, dato che ha un figlio a casa che la segue e che non può dispiacersi vedendo la madre in televisione, apostrofata in quel modo.

Miriana sbotta per le offese subite da Katia nella casa del GF Vip

Durante l'appuntamento del 3 gennaio col GF Vip, Miriana è esplosa anche in diretta televisiva: tra lei e Katia è nata un'accesissima discussione, caratterizzata ancora una volta da parole grosse, durante la quale ad un certo punto Trevisan ha lasciato il salone per recarsi in camera da letto e riprendersi dopo gli attacchi e le offese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un durissimo scontro contro il quale Miriana ha avuto il "coraggio" di ribellarsi pubblicamente a Katia Ricciarelli, che è considerata un po' la "mamma-badessa" di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Lo scontro tra Katia e Miriana non è passato inosservato neppure sui social, dove l'ex marito della showgirl, Pago, ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto annunciando provvedimenti legali.

Pago, ex di Miriana, annuncia provvedimenti legali contro alcuni concorrenti

"Le parole pronunciate da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip nei confronti della mia ex moglie, saranno messe al vaglio dei nostri legali", ha annunciato Pago sui social.

Il cantante, che in passato è stato uno dei protagonisti del reality show di Canale 5, ha aggiunto che tutto questo verrà fatto per tutelare il loro amato bambino.

Insomma, tale diatriba nata sotto i riflettori della casa di Cinecittà, potrebbe risolversi nelle sedi legali durante le prossime settimane.