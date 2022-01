Miriana Trevisan è una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip. Durante la sua permanenza dentro la casa più spiata d'Italia, la show girl è stata protagonista di scontri con altri coinquilini. In particolar modo, nelle ultime settimane hanno tenuto banco le vicende legate all'ex moglie di Pago con Ricciarelli ed altri gieffini. A tal proposito, in una recente intervista, il cantante ha spiegato di avere diffidato Giacomo, Katia e Soleil, per via di alcune frasi pronunciate nei confronti di Miriana. Inoltre, l'ex marito di Trevisan ha rivelato che, una volta fuori dal reality, la mamma di suo figlio potrà querelarli.

GF Vip, Giacomo, Soleil e Katia sono stati diffidati per le frasi su Miriana: le parole di Pago

Nell'appartamento di Cinecittà i microfoni sono attivi ventiquattro ore su ventiquattro e ogni cosa detta al Grande Fratello Vip viene ascoltata. Nel corso della loro permanenza all'interno del reality, Giacomo e Soleil si sono lasciati andare a pettegolezzi su Miriana che non sono passati inosservati. In particolar modo, i due concorrenti della trasmissione hanno raccontato che fuori dalla casa più spiata d'Italia, Trevisan avrebbe uno stile di vita "alto". Inoltre, secondo i due gieffini, Miriana avrebbe rapporti con un amico per farsi comprare regali costosi. Invece, Katia Ricciarelli ha giudicato la show girl negativamente, per via dei flirt con Nicola Pisu e Biagio D'Anelli, paragonandola ad una tenutaria di casinò.

A causa di queste frasi, Pago ha spiegato che Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno ricevuto una diffida.

GF Vip: la reazione di Pago dopo le frasi di Giacomo, Soleil e Katia contro Miriana

Pago ha spiegato che, una sera, mentre si trovava a cena con due amici, il suo telefono ha iniziato a suonare all'impazzata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In quell'occasione, il cantante ha rivelato che sia suo figlio, sia altre persone lo hanno avvertito di quanto accaduto nella casa del GF Vip e delle frasi pronunciate nei confronti di Miriana. Dopo avere sentito suo figlio piangere, Pacifico ha affermato di avere chiamato Alfonso Signorini e, a tal proposito, l'ex marito di Trevisan ha dichiarato: ''Mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire''.

Inoltre, Settembre ha detto: ''Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie''.

Dopo il GF Vip, Miriana potrebbe querelare Giacomo, Soleil e Katia: le parole di Pago

Pago ha rivelato di essersi rivolto agli avvocati, per capire il da farsi ed ha affermato: ''Abbiamo inviato una diffida ai signori Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana, a nome suo, quando uscirà dalla casa''. Pacifico Settembre, inoltre, ha aggiunto: ''Questa storia mi fa schifo''. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Miriana troverà un punto di incontro con Katia, Soleil e Giacomo o se i tre gieffini verranno querelati.