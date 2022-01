Raffaella Fico continua ad essere assente in studio al Grande Fratello Vip. Da un po' di tempo, infatti, la showgirl non prende più parte alle puntate serali del reality show condotte da Alfonso Signorini e, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, non vorrebbe avere nulla a che fare con il reality show. A quanto pare, però, questa non sarebbe la verità dei fatti e Raffaella ha svelato che presto potrebbe tornare in studio da Signorini.

Raffaella Fico assente in studio al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Raffaella Fico da un po' di settimane non prende parte alla doppia puntata serale del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

La showgirl napoletana, dopo essere stata eliminata dal cast del reality show, ha preso parte a diverse puntate serali del reality anche se, da un po' di settimane, non è più presente nel parterre degli ex eliminati di questa sesta edizione condotta da Alfonso Signorini.

Per quale motivo Raffaella non è presente in studio assieme agli altri ex concorrenti eliminati? A svelare dei retroscena, qualche settimana fa, è stato Gabriele Parpiglia.

Il retroscena di Parpiglia sull'assenza di Raffaella Fico in studio da Alfonso Signorini

In una diretta social, il giornalista ha svelato che Raffaella non vorrebbe avere più nulla a che fare con questo Grande Fratello Vip 6, al punto da rifiutarsi di prendere parte alle puntate serali.

"Non è mai più andata in studio, non è più presente", ha svelato Parpiglia confermando di fatto che la showgirl non avrebbe più piacere ad essere associata al cast di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Sta di fatto che, anche nell'ultima puntata serale del GF Vip del 21 gennaio, Raffaella non ha preso parte alla diretta del reality show Mediaset ma, poche ore prima, la showgirl ha rilasciato delle interviste in cui ha fatto chiarezza su quanto sta accadendo.

La verità di Raffaella Fico sull'assenza al Grande Fratello Vip

"Molte persone non sono vere in tutto e per tutto, non vengono fuori per quello che sono realmente", ha dichiarato la showgirl rispondendo alle voci legate al suo addio definitivo al parterre del GF Vip.

Al tempo stesso, la showgirl ha smentito le voci legate al fatto che avrebbe scelto di prendere le distanze dal cast del reality show, ammettendo che presto potrebbe ritornare di nuovo in studio.

"Adesso mi sono presa qualche puntata di vacanza, ma tornerò presto in studio per assistere alle dirette di Alfonso Signorini", ha svelato Raffaella.

Insomma nel corso delle prossime settimane, la showgirl dovrebbe "ricomparire" nello studio del Grande Fratello Vip, pronta a commentare le vicende dei suoi ex coinquilini.