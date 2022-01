Soleil Sorge continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, l'ex protagonista di Uomini e donne, si è resa protagonista di un episodio che ha scatenato nuove polemiche e discussioni in casa, al punto che dopo le critiche ricevute, ha ammesso di voler abbandonare il programma ed ha cominciato a preparare le sue cose per andar via. Immediata la reazione della regia, che è subito intervenuta per fermarla.

Soleil Sorge di nuovo in crisi e pronta ad abbandonare il cast del GF Vip 6

Nel dettaglio, durante la serata del 26 gennaio trascorsa nella casa del GF Vip, Soleil è finita al centro delle critiche e delle polemiche, per una battutina fatta sul conto di Manila Nazzaro, che non è piaciuta alla diretta interessata ma neppure ad altri inquilini che popolano l'abitazione di Cinecittà.

"Se vuoi stare con Manila la trovi in cucina a lavare i piatti", ha esclamato Soleil durante la sua trasmissione radiofonica, lanciando così l'ennesima frecciatina nei confronti dell'ex Miss Italia, con la quale da un po' di tempo non corre più buon sangue.

Sta di fatto che Manila non ha gradito questa stoccata al vetriolo dell'ex protagonista di Uomini e donne ma anche Katia Ricciarelli l'ha duramente bacchettata, facendole presente che non bisogna esagerare e quanto fosse stata poco carina nei confronti di Nazzaro.

Soleil comincia a far le valigie, stufa delle critiche al GF Vip 6

Soleil ha provato a difendersi dicendo che la sua era una semplice battuta e che non voleva affatto ferire Manila, così come qualcuno ha pensato all'interno della casa.

Tuttavia, dopo le critiche ricevute e le polemiche che questa sua frase ha scatenato tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Soleil si è ritrovata a vivere l'ennesimo momento di crisi, tanto da pensare di abbandonare il programma.

Soleil, dopo che già in mattinata aveva avuto una crisi e aveva svelato di voler parlare col suo agente per poter abbandonare il programma e quindi "gettare la spugna", in quanto stufa di tutte queste situazioni, è corsa in camera sua ed ha iniziato a preparare le valigie per andare via dal GF Vip.

La regia del Grande Fratello Vip interviene subito per Soleil (Video)

Immediata la reazione della regia che, quando ha avuto modo di vedere la reazione di Soleil che stava preparando le sue cose per abbandonare il reality show, è subito intervenuta.

"Sole vieni in confessionale", ha esclamato l'autore che in quel momento si trovava in regia, convocando la ragazza per cercare di farla ragionare lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Riusciranno a placarla e farle cambiare idea per l'ennesima volta? Lo scopriremo nelle prossime puntate del GF Vip 6.