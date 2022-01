Le tensioni all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e, nel corso delle ultime ore, al centro dell'attenzione è tornata ad esserci Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne ha scoperto che le era stato "rubato" del cibo dal frigo e non l'ha presa per niente bene tanto da arrivare a "minacciare" di farsi una spesa per conto suo, con i soldi che le spettano dal budget settimanale.

Alcuni concorrenti 'rubano' il cibo di Soleil Sorge al GF Vip e lei sbotta

Nel dettaglio, durante le ultime ore Soleil Sorge si è ritrovata a fare i conti con una brutta sorpresa nel momento in cui ha aperto il frigo della casa per prepararsi il pranzo.

La giovane influencer si è diretta verso il frigo, con la speranza di trovare l'insalata che aveva messo da parte e che aveva intenzione di condire per poter pranzare, ma ha fatto i conti con una scoperta del tutto inaspettata.

Soleil, infatti, nel momento in cui ha aperto il frigo ha avuto modo di notare che la sua insalata non c'era più: qualcuno degli altri concorrenti l'ha "rubata" all'insaputa della stessa Sorge, che non l'ha presa per niente bene.

'Sono veramente scioccata', sbotta Soleil Sorge per il cibo rubato

"Io sono veramente scioccata, poi mi sento fare la ramanzina per non aver fatto i broccoli a qualcuno", ha sbottato Soleil Sorge mentre Sophie si è offerta di darle un po' della sua insalata, per cercare di placare l'ira della giovane influencer che non ha gradito questa mancanza di rispetto.

"Sento mille cavolate, le persone che mangiano pure altro sono sconvolta da quello che fanno. C'è una mancata considerazione in questa casa che è allucinante", ha proseguito ancora Soleil Sorge che non ha per niente apprezzato questa brutta sorpresa che ha avuto nel momento in cui ha scoperto che le era stata "rubata" l'insalata.

La furia di Soleil Sorge al GF Vip: 'Mi faccio la spesa da parte'

"Quando facciamo la spesa io mi faccio la mia spesa da parte, metto i miei 20 euro da parte", ha concluso la Sorge che a quanto pare non intende più condividere le sue cose con il resto dei concorrenti che con lei stanno portando avanti questa avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

Insomma le tensioni non mancano mai e, ancora una volta, Soleil Sorge si ritrova (suo malgrado) al centro delle dinamiche e dell'attenzione della casa.

Intanto, nelle ultime ore, i concorrenti hanno festeggiato insieme il Capodanno e i colpi di scena non sono tardati ad arrivare.

Tra Alessandro e Sophie Codegoni, ad esempio, c'è stato il primo bacio ufficiale ma poco dopo il ragazzo si è scatenato anche con Soleil Sorge, lasciandosi andare a dei balletti che non sono passati inosservati.