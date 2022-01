Sophie Codegoni nel corso della puntata del Grande Fratello Vip rispondendo alle domande di Alfonso Signorini aveva affermato di ritenersi felicemente fidanzata con Alessandro Basciano, oggi pare che tra loro sia già finita. I due che proprio non riescono a trovare un punto d'incontro, nel corso di una lunga chiacchierata avuta in giardino, avrebbero messo un punto alla loro conoscenza. Sarebbe stato proprio l'ex corteggiatore a prendere in mano la situazione e a dichiarare che lui e Sophie non stanno più insieme.

Storia al capolinea tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: 'Sono stanca'

In un primo momento, le loro incomprensioni sembravano dovute alla presenza ingombrante di Jessica Selassiè, ma pare che Alessandro e Sophie non siano fatti l'uno per l'altra. A questa conclusione sono giunti loro stessi durante alcune confidenze che si sono scambiati nel giardino della casa nelle scorse ore. Alessandro ha detto a Sophie: "Ti voglio bene ma non ho vent'anni quindi ti dico le cose come stanno." Sophie ha risposto: "Non è che ti posso portare la luna Alessandro?" Poi, ha anche aggiunto di essere stanca e che le cose devono essere spontanee. L'ex tronista ha poi detto a Basciano che non può elencare sempre le cose che non vanno.

Sophie lo ha anche accusato di correre un po' troppo visto che si conoscono soltanto da venti giorni.

Nessun punto d'incontro tra l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne che si sono detti già addio

Nel corso della chiacchierata Alessndro Basciano ha detto a Sophie: "Magari non siamo fatti l'una per l'altra". Poi ha aggiunto che le cose devono venire dal cuore ed essere naturali, mentre lei mette dei paletti.

L'ex corteggiatore le ha detto di difendere ciò che è nato tra di loro. "Se si crea un sentimento tra di noi qua dentro dobbiamo difenderlo," ha chiosato Basciano. Alessandro ci ha tenuto a chiarire che non le corre dietro e che vuole raggiungere un equilibrio con lei, ma non comportandosi come i bambini di 12 anni. Poi, ha anche detto a Sophie che può essere stanca, ma non di conoscere una persona.

La ragazza le ha risposto che ha bisogno di stare un po' da sola e trascorrere del tempo per i fatti suoi. È a questo punto, che prima di rientrare in casa, Alessandro avrebbe pronunciato questa eloquente frase che non lascerebbe spazio a dubbi su come starebbero davvero le cose tra di loro. Alessandro avrebbe dichiarato: "Ufficialmente, io e te non stiamo più insieme." Come andrà a finire tra i due ex protagonisti di Uomini e donne? Non resta che seguire le vicende all'interno della casa del Grande Fratello Vip per scoprirlo. Che aggiungere, se non il famoso detto: "Se son rose fioriranno."