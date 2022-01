I fan del GF Vip continuano ad essere protagonisti interni con le urla che dall'esterno fanno arrivare ai concorrenti, per metterli in guardia su dinamiche e avvenimenti. L'ultimo ad esserne protagonista è stato Alessandro Basciano che, in queste ore ha confessato a Sophie Codegoni, con la quale sta costruendo una relazione all'interno della casa di Cinecittà, di aver ricevuto delle urla esterne che lo hanno avvertito del fatto che l'ex tronista di Uomini e donne non sarebbe la persona adatta per lui.

Ritorna il sereno tra Sophie e Alessandro nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, negli ultimi giorni tra Sophie e Alessandro sembra essere tornato di nuovo il sereno all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

Dopo un periodo in cui si sono allontanati, al punto che il ragazzo ha ammesso di voler chiudere questa frequentazione con l'ex tronista di Uomini e donne, tra i due è tornato di nuovo il sereno e sono tornati ad essere così una coppia come ai vecchi tempi.

Eppure a mettere in guardia Alessandro e ad alimentare i suoi dubbi sulla ragazza, ci hanno pensato dei fan esterni al GF Vip che, in questi giorni hanno scelto di urlare delle frasi da fuori, con le quali hanno mandato in tilt il ragazzo.

L'avvertimento dei fan esterni del GF Vip per Alessandro

Il motivo? Hanno urlato che Sophie non sarebbe la donna ideale per lui e a rivelare tutto alla ragazza ci ha pensato proprio lo stesso Basciano.

"Hanno detto ascolta Gianmaria, ti stai innamorando della persona sbagliata come a dire che tu non sei la persona giusta", ha esclamato Alessandro riportando a Sophie Codegoni quello che gli hanno urlato da fuori la casa del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Ma non mi preoccupa quello, mi preoccupa l'innamorarsi", ha sentenziato Basciano che ha ammesso così di non essere preoccupato tanto per il fatto che Sophie non sarebbe la persona giusta per lei, bensì del fatto che da fuori sembrerebbe che si sta innamorando.

I dubbi di Alessandro sul presunto innamoramento per Sophie al GF Vip

Insomma Alessandro, nonostante il riavvicinamento che c'è stato con l'ex tronista di Uomini e donne nel corso di questi giorni, non sarebbe ancora preso al 100% di Sophie, tanto da ammettere con ironia che non sarebbe innamorato di lei.

Cosa succederà a questo punto dei fatti? Dopo questo avvertimento esterno arrivato al GF Vip per Alessandro, porterà il ragazzo a cambiare atteggiamento nei confronti di Sophie o, quanto meno, a cercare di capire perché da fuori non la considerano la persona giusta per lui?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di permanenza della coppia Sophie-Alessandro all'interno della casa più spiata d'Italia.