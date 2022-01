Antonio Medugno è uno dei nuovi concorrenti del GFVip. In queste ore, il giovane è finito al centro del clamore mediatico per una sua affermazione. Parlando con Soleil Sorge, la star del web ha dichiarato di non sapere chi sia Iconize (Marco Ferrero all'anagrafe). Alcune foto pubblicate sul web però racconterebbero un'altra verità.

L'accaduto

Lo scorso venerdì 28 gennaio Gianluca Costantino e Antonio Medugno sono entrati nella casa di Cinecittà. Nella giornata di domenica 30 gennaio, Medugno si è ritrovato a parlare con Soleil. A quel punto l'influencer italo-americana avrebbe fatto notare al nuovo coinquilino di avere una certa somiglianza con Iconize.

Quest'ultimo è un amico della 27enne: i due erano stati protagonisti dello "scandalo" del surgelato. Iconize aveva denunciato un'aggressione omofoba, ma Soleil nel salotto di Barbara d'Urso aveva raccontato che non c'era stata alcuna aggressione, ma solamente una messa in scena.

Tornando ad Antonio, il diretto interessato ha spiegato alla coinquilina di non sapere chi fosse Iconize poiché non lo aveva mai sentito nominare.

La verità

Antonio Medugno è stato smentito. Il nuovo concorrente del GFVip sarebbe a conoscenza di chi fosse Iconize. Sul web, infatti, sono presenti delle foto in cui Antonio si trova in compagnia di Marco Ferrero. I due meno di un anno fa pare che abbiano trascorso una serata a in un locale proprio per la festa di compleanno di Iconize.

Ma non è tutto, Medugno avrebbe frequentato in modo amichevole anche Soleil Sorge. Come accaduto con Iconize, il gieffino avrebbe postato alcuni scatti in compagnia della 27enne italo-americana in alcuni locali di Napoli.

Secondo i siti di Gossip, Medugno sarebbe arrivato al Reality Show con l'intenzione di fare una "guerra" contro Soleil.

Pare che la star del web sia intenzionato anche a tirare fuori la storia del surgelato legata a Iconize e Soleil.

Antonio ha avuto un flirt con Clarissa Selassié

Nel frattempo, Antonio è finito al centro del clamore mediatico anche per il flirt avuto con Clarissa Selassié. Dopo avere varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, il diretto interessato ha rivelato di avere dei graffi sul corpo fatti da una ragazza.

Incalzato da Signorini, il ragazzo ha ammesso di avere incontrato la sorella di Jessica e Lulù in un locale.

La principessa ha confermato di avere trascorso una serata con Medugno, ma di non avere una liaison. Mentre in un primo momento il giovane ha smentito di avere cercato l'ex gieffina sui social, in un secondo momento è tornato sui suoi passi. All'interno del GFVip, Medugno ha rivelato di essere incuriosito da Jessica Selassié.