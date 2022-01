Che cosa sta accandendo tra Jessica Selassié e Barù nella casa del GFVip? Secondo alcuni fan del programma, l'intesa tra i due sarebbe alle stelle. Lo stesso gieffino, complice un gioco per bambini in cui era chiamato a scegliere 'chi sposi, chi uccidi e con chi vai a letto' tra Sophie Codegoni, Soleil Sorge e la Principessa, ha detto di volere convolare a nozze con la più grande delle sorelle Selassié.

L'accaduto

Per trascorrere alcuni momenti di relax, i "vipponi" spesso si dedicano a giochi di socialità. Ancora una volta nel corso di un gioco, Barù ha fatto dei complimenti a Jessica.

Tutto è partito da una domanda posta al gieffino: "Chi sposeresti, chi uccideresti e con chi faresti l'amore tra Sophie, Soleil e Jessica?" Senza troppi giri di parole Barù ha affermato: "Jessica la sposo".

Durante il gioco:

Jess sceglie di andare a letto con Alessandro, sposare Casalino e non rispondere a Samy

Dopo 30 secondi..

Barù: “Chi è sto Casalino?”⚰️

Jess: “Sei geloso?”

Alessandro (e tutti noi): “Che bello quando Barù fa così” #Jerù pic.twitter.com/qRZJtXDz5K — Miss Chill ✨ (@MissChilll) January 11, 2022

Arrivato il turno della Principessa, la diretta interessata ha confidato di volere andare a letto con Basciano, sposare Andrea Casalino - ex concorrente del GFVip - mentre su Samy Youssef la Princessa ha glissato.

A quel punto Barù ha chiesto chi fosse il ragazzo con cui vorrebbe convolare a nozze la 26enne. A sdrammatizzare ci ha pensato Giacomo Urtis che ha prontamente chiesto al coinquilino se fosse geloso.

La reazione di alcuni telespettatori

Ovviamente, la risposta di Barù su Jessica non è passata inosservata ad alcuni telespettatori.

Su Twitter, è stato pubblicato immediatamente il video in cui il nobile dice di voler sposare la Principessa. Sui social è stata lanciata la ship "Jerù" con la speranza che i due coinquilini possano finalmente intraprendere una relazione.

La vicinanza tra i due concorrenti della casa più spiata d'Italia è stata notata anche dagli altri gieffini.

Jessica e Barù hanno in comune l'amore per la cucina: entrambi trascorrono molto tempo insieme a preparare pietanze per i loro compagni d'avventura. In principio, sembrava che i due fossero schivi per la differenza d'età. Giorno dopo giorno, però, sembrano essere sempre più vicini.

A questo punto solamente il tempo potrà dirci se tra i due nascerà qualcosa o meno.

Barù difende Jessica

Nei giorni scorsi, nel corso di un altro gioco Soleil e Sophie hanno lanciato qualche frecciatina a Jessica sul fatto che da tre anni non abbia rapporti intimi. Durante un gioco, la Principessa si è vista recapitare un biglietto: "Hai mai finto un malore o un contrattempo per evitare di avere un rapporto quando invece non ti eri depilata?" Prima della risposta della 26enne, è intervenuto Barù: "A me non è interessa se è depilata".

Anche in quel caso, le affermazioni del nobile hanno scatenato il web. Su Twitter, moltissimi utenti hanno sottolineato come Barù abbia preso le difese della 26enne. Altri invece, hanno commentato in modo positivo la presa di posizione del gieffino.