Barù continua a essere al centro delle dinamiche del Grande Fratello Vip. Sebbene sia entrato in corsa d'opera, ha saputo conquistare il gradimento del pubblico grazie alla schiettezza e ai modi di dire e fare sinceri. In queste ultime ore il nipote di Costantino Della Gherardesca, proprio con quella sincerità che lo contraddistingue, ha "smontato" le dinamiche del Reality Show e la possibile storia d'amore da mettere in atto nella casa di Cinecittà.

La verità di Barù sulla possibile storia d'amore al GF Vip

Nel dettaglio durante l'ultima puntata serale del GF Vip, andata in onda il 7 gennaio, Alfonso Signorini ha provato a indagare su Barù e lo ha chiamato in confessionale, insieme a coloro che potrebbero essere le sue "prede" all'interno della casa.

Tra queste figuravano Jessica e Valeria Marini, con le quali Barù ha avuto un approccio molto più stretto in questi giorni.

Inutile dire che Signorini ha provato subito a capire se Barù avesse intenzione di intraprendere una storia d'amore, ma il concorrente ha subito frenato gli entusiasmi del conduttore.

Anche dopo la diretta del GF Vip, Barù non si è fatto problemi a "smontare" le dinamiche del reality show e a confermare di non aver alcuna intenzione di impegnarsi in casa per il bene del reality show e delle dinamiche.

'Nessuna storia d'amore qua dentro', Barù smonta le dinamiche del GF Vip

"Vi assicuro che non inizierò nessuna storia d'amore con nessuno qua dentro, specialmente per mezza clip" ha sentenziato Barù, che non sembra essere disposto a "concedersi" a Jessica ai fini del gioco.

Intanto, in queste ultime ore, a tenere banco all'interno della casa del GF Vip sono ancora le vicende della coppia composta da Katia e Lulù.

Dopo l'accesissimo scontro della scorsa settimana, hanno avuto modo di chiarirsi e confrontarsi durante l'ultima puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini.

Lulù sbotta ancora contro Katia Ricciarelli dopo il confronto al GF Vip 6

Il padrone di casa ha chiesto ai vipponi, che stanno portando avanti questa esperienza, di ripristinare quel clima di goliardia e di spensieratezza che si respirava in casa fino a qualche settimana fa, mettendo da parte incomprensioni, liti e accesi scontri.

Un messaggio che, tuttavia, Lulù sembra aver compreso fino a un certo punto. La principessina, al suo risveglio nella casa del GF Vip, non ha risparmiato nuove frecciatine nei confronti di Katia Ricciarelli, ammettendo che si sarebbe aspettata la sua squalifica dal gioco.

"È un messaggio orribile" ha sentenziato Lulù Selassié, ribadendo a chiare lettere che la cantante lirica meritava di essere fatta fuori dal cast di questa sesta edizione.