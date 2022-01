Barù continua a lanciare frecciatine all'interno della casa del GF Vip e, questa volta, ha zittito la showgirl Miriana Trevisan. Dopo aver messo a dura prova la cantante lirica Katia Ricciarelli, ecco che il giovane Barù non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo nei confronti dell'ex protagonista di "Non è la Rai", facendole presente che nel caso in cui dovesse decidere di abbandonare la casa del GF Vip, non morirebbe nessuno.

Miriana Trevisan nel mirino di Barù: la frecciatina al GF Vip

Nel dettaglio, il risveglio nella casa del GF Vip ha visto protagonisti Miriana e Barù.

I due stavano facendo colazione insieme nella zona relax della casa, quando ad un certo punto la showgirl ha cominciato a fare un discorso sulla sua permanenza all'interno del gioco.

Miriana ha precisato che non abbandonerebbe mai il programma, lasciando intendere che vuole portare a compimento questa avventura e quindi arrivare fino alla finale di questa sesta edizione.

Immediata la reazione di Barù che, nel momento in cui ha avuto modo di assistere e ascoltare ai dubbi della showgirl, non ha perso occasione per zittirla con l'ennesima frecciatina che non è passata affatto inosservata.

'Non sei il capitano', così Barù zittisce Miriana al Grande Fratello Vip

"Non abbandoni la barca fino alla fine, però non sono attaccata alla vittoria", ha esclamato Miriana parlando della sua esperienza al GF Vip.

"Però insomma non sei il capitano che abbandona la barca e tutti muoiono", ha subito sottolineato Barù dopo aver ascoltato la riflessione della showgirl.

"No assolutamente, non mi sento questo", ha chiosato Miriana Trevisan dopo la stoccata pungente da parte del suo compagno di gioco.

Insomma Barù continua ad essere uno dei concorrenti maggiormente controcorrenti di questa sesta edizione del GF Vip, che non ha paura di dire apertamente e in faccia ciò che realmente pensa.

La frecciatina di Barù anche contro Katia Ricciarelli al GF Vip

Proprio ieri mattina, a finire nell'occhio del ciclone è stata Katia Ricciarelli, anche lei vittima di una frecciatina al vetriolo scagliata dal nipote di Costantino Della Gherardesca.

La cantante lirica, infatti, rifletteva sul fatto che in ben 50 anni di carriera non le è mai capitato di stare per così tanto tempo lontana dal suo lavoro, "senza aprire bocca".

La reazione di Barù non si è fatta attendere e il concorrente ha subito rinfacciato a Katia che, di certo, non si può dire che in questi 4 mesi di GF Vip non abbia aperto bocca, facendo riferimento alle numerose gaffe che hanno visto protagonista la cantante lirica in queste settimane di permanenza trascorse nella casa più spiata d'Italia.