Alessandro Basciano potrebbe subire un provvedimento disciplinare o essere squalificato dal GFVip. Sabato 22 gennaio, il gieffino durante una discussione con Sophie Codegoni si è tolto il microfono e - nonostante la richiesta esplicita da parte della regia di rispettare le regole - ha continuato a fare di testa sua.

I motivi della discussione

La discussione tra Basciano e Sophie è di fatto cominciata nel post-puntata di venerdì 21 gennaio. Il ragazzo, dopo essere stato nominato da Delia Duran, non ha gradito che la 19enne milanese abbia avuto una lunga chiacchierata con la coinquilina.

Durante la festa a tema organizzata dagli autori, Basciano si è scagliato contro l'ex tronista di Uomini e Donne: "Fuori dai cog...i". Soleil che in quel momento si trovava con Sophe ha rimproverato il coinquilino, invitandolo a non avere più un atteggiamento simile. A quel punto Alessandro è andato in camera sua, ma poco dopo è tornato dalla giovane Codegoni.

Alessandro ha chiesto alla coinquilina di avere un chiarimento. Il tutto è avvenuto senza il microfono. Dunque, la voce dalla regia ha invitato il concorrente a rispettare le regole: "Vuoi essere squalificato?". A quel punto Basciano ha replicato: "Sì". Immediata la contro-risposta della regia: "Perfetto".

A quel punto anche Soleil ha invitato Alessandro a prendere il microfono.

Codegoni in lacrime

In seguito all'ennesima discussione con Alessandro Basciano, Sophie ha avuto ad un duro sfogo. Parlando con Soleil, la 19enne milanese ha ammesso di essere stanca: "Mi giudica tutti i giorni. Sto male per quale motivo?".

Codegoni ha affermato di avere fatto dei passi importanti verso il coinquilino, ma se non viene apprezzata non può farci nulla. La giovane ha sostenuto di rimanere male per i continui litigi con il 30enne: "Ogni volta è sempre così la sequenza..."

Sulla base di quanto accaduto l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di cacciare Basciano dalla sua camera da letto.

Il commento della sorella di Basciano

In attesa di capire se Basciano riceverà davvero un provvedimento disciplinare dal GF Vip, la sorella Giorgia ha scritto una lettera pubblicata sul settimanale Di Più Tv. La ragazza ha precisato che il fratello sarebbe sulla strada dell'innamoramento per Sophie. Al tempo stesso, però, la giovane ha rivelato di vedere suo fratello soffrire troppo spesso e di ritenere che Alessandro e Sophie siano troppo diversi caratterialmente.

Per questo ha citato la più grande delle sorelle Selassié: "Penso che per te era meglio Jessica, più grande e più matura". Secondo Giorgia Basciano, Codegoni è realmente interessata ad Alessandro, ma avendo un approccio diverso sull'amore e un'età diversa da lui non riuscirebbe a comprendere quali siano le esigenze di un ragazzo di 30 anni.