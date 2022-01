Alex Belli è intervenuto a Casa Chi, programma online che si occupa delle dinamiche del GFVip. L'attore ha detto cosa pensa dell'ingresso della moglie Delia Duran nella casa più spiata d'Italia. Inoltre, ha rivelato un retroscena riguardante lo scontro avuto con la modella nella 33^ puntata. L'ex gieffino ha confidato che gli autori lo hanno chiamato molte volte, perché erano convinti che avesse raggiunto la moglie in hotel.

I motivi della discussione

In collegamento con il GFVip Delia Duran ha avuto una discussione con il marito. La diretta interessata ha accusato Alex Belli di continuare a pubblicare dediche social all'indirizzo di Soleil, mentre lei soffre da tre mesi.

Inoltre, la modella sudamericana ha annunciato di essersi presa una pausa dal 38enne parmense. A Signorini che le ha chiesto se entrasse nella casa di Cinecittà da single, Duran ha negato.

Sul finale di puntata i due coniugi hanno avuto un nuovo "battibecco". Nel dettaglio, Delia si è rifiutata di avere un collegamento con Signorini. Alex invece, ha lasciato lo studio in preda ad una crisi di rabbia. Solo in un secondo momento l'attore è tornato nello studio per i saluti finali.

Il retroscena

Cosa è successo dietro le quinte della 33^ puntata del GFVip? A Casa Chi, Alex Belli ha spiegato perché non voleva più rientrare in studio dopo la discussione avuta con la moglie Delia: "Ero incavolato nero e sono andato via senza salutare".

A quel punto l'attore ha confidato che è stato chiamato da 10 persone addette ai lavori: "Gli autori avevano paura che fossi andato in hotel da lei".

L'ex gieffino ha ammesso che tra lui e la moglie, c'è sempre stato un rapporto di sfida. In merito all'ingresso di Delia Duran al GFVip, Alex ha riferito di non fare i salti di gioia: "Un conto entrare all'inizio con un campo neutro.

Un conto ora, con i precedenti". Sulla base di quanto dichiarato Belli non ha nascosto che l'ingresso di Delia potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio per la coppia.

Le ipotetiche alleanze di Duran

Secondo Alex, Delia nella casa potrebbe trovarsi molto bene con Miriana Trevisan e Manila Nazzaro. In merito al parterre maschile, è convinto che potrebbe non piacere nessun uomo alla moglie.

Barù potrebbe instaurare un feeling con Duran, ma non dal punto di vista sentimentale. Con l'entrata nella casa più spiata d'Italia, Belli si è detto sicuro che sua moglie potrà vivere come ha sempre voluto in totale libertà visto che è una donna molto giocosa e solare. Al tempo stesso, l'ex gieffino ha messo in guardia Delia: "Non siamo single, è una sospensione".

Il rapporto con Soleil

Infine, Alex Belli è tornato a parlare dell'amicizia speciale instaurata con Soleil Sorge. Il diretto interessato ha fatto sapere di essersi innamorato della personalità dell'influencer italo-americana: "Siamo andati un po' oltre, ma ho chiesto scusa a Delia". L'attore è convinto che il legame con Soleil abbia fatto sognare il pubblico, ma dall'altro lato abbia dato molto fastidio alla compagna.

Il 38enne ha sostenuto che tra lui e l'ex coinquilina non c'è nulla in sospeso. Poi, Alex Belli si è detto felice di avere trovato persone con cui è riuscito ad instaurare un bel feeling nella casa del GFVip.