Carmen Russo è stata una delle protagoniste del GFVip. All'ennesimo televoto, però, la ballerina non è riuscita ad uscire indenne. In un'intervista l'ex concorrente ha replicato alle insinuazioni di Clarissa Selassié: la Principessa ha sostenuto che Carmen non si sia mai dissociata da Katia Ricciarelli per paura. In risposta, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha precisato di essere stata la prima ad avere uno scontro acceso con la cantante lirica.

La stoccata dell'ex gieffina

In una diretta Instagram, Clarissa Selassié (sorella di Jessica e Lulù ed ex gieffina) ha lanciato una stoccata a Carmen Russo.

Nel dettaglio, la Principessa ha sostenuto che l'ex coinquilina non abbia mai preso una posizione sugli scivoloni di Katia Ricciarelli: "Aveva il terrore". Secondo la 19enne, la ballerina essendo un'icona si sarebbe dovuta dissociare dalle frasi razziste pronunciate dalla cantante lirica.

Infine, Clarissa ha tagliato corto: "Non condivido la decisione di rimanere sempre in silenzio".

La versione di Russo

Dopo essere uscita dal GFVip, Carmen Russo si è documentata di tutto quello che è accaduto mentre era all'interno della casa di Cinecittà. All'ex gieffina non è sfuggiata la stoccata ricevuta da Clarissa. Dunque, ha deciso di spiegare il suo rapporto con Katia Ricciarelli: "Io timore? Direi proprio di no e l'ho anche dimostrato".

La diretta interessata ha precisato di essere stata la prima ad avere un battibecco in diretta con la cantante lirica. La stessa Carmen ha precisato di non avere apprezzato parole come "pettegola" e "ipocrita".

Come spiegato dalla ballerina, il giudizio di Ricciarelli su lei e Jo Squillo non era stato di suo gradimento. Dunque, ha deciso di affrontarla immediatamente durante le nomination in Super Led: "Non ho mai avuto paura di Katia".

Tuttavia, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha ammesso che Ricciarelli sia una persona molto particolare.

Il 'segreto' di Enzo Paolo

Una volta uscita dal Reality Show di Canale 5, Carmen è venuta a conoscenza di un fatto che ha coinvolto suo marito Enzo Paolo. La ballerina ha riferito che il coniuge ha avuto la Covid-19, ma glielo ha tenuto nascosto mentre era al GFVip: "Se l'è cavata da solo ed è stato molto bravo".

Russo ha ammesso di essere rimasta spiazzata per l'accaduto. Da un lato la diretta interessata si è complimentata con il marito per non averla coinvolta. Dall'altro, però, ha rivelato che se avesse ricevuto la notizia mentre era nella casa avrebbe lasciato immediatamente il gioco: "Sono onorata di avere un marito che non molla".

Infine, Carmen Russo ha fatto sapere che il marito è riuscito ad affrontare al meglio la malattia anche perché non ha avuto sintomi gravi.