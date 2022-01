Delia Duran da quando è arrivata al GFVip 6 si è messa in gioco. Nella giornata di giovedì 20 gennaio, la modella sudamericana ha cercato di stuzzicare Barù. Nel dettaglio, la gieffina ha confidato di voler conquistare un uomo come lui. A quanto pare, però, le avances della coinquilina non sono piaciute al diretto interessato. Barù, infatti, ha precisato di non credere a Delia.

La confidenza della modella

Dopo avere depositato l'ascia di guerra con Soleil, Delia si sta facendo conoscere dagli altri "vipponi". Nella serata di giovedì 20 gennaio, la gieffina si è lasciata andare ad una confidenza su Barù: "Sono venuta qui per conquistare un grande uomo come lui".

La diretta interessata ha ironizzato sul fatto che il nobile sia un personaggio molto "peperino". A tal proposito la modella ha confidato di volere essere anche lei "peperina".

Poi, Delia ha rivelato di non volere essere più triste per Alex: "La vedova allegra, sono qui". Infine, la diretta interessata si è complimentata con Barù: "Tu hai ogni riccio un capriccio e mi stuzzica...".

Barù frena la modella

Dopo essere stato stuzzicato da Delia Duran, Barù ha preso immediatamente la sua posizione. Nel dettaglio, il nobile ha ribadito il suo pensiero sulla nuova coinquilina: "Ma chi ci crede al fatto che sei venuta qui per raccontarti". Il diretto interessato non crede neanche che la "vippona" sia arrivata al GFVip per capire la verità.

Barù ha rincarato la dose: "Non credo nemmeno che stai cercando un uomo".

Il gieffino ha ammesso di avere accettato la partecipazione al Reality Show per provare una nuova esperienza. Sebbene il diretto interessato abbia spiegato di non voler continuare a sparare sentenze su Delia, ha tagliato corto: "Tu parli sempre delle stesse cose, Soleil e Alex.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Hai già finito argomenti...".

Delia-Barù: il confronto

Non è la prima volta che Barù appare infastidito da Delia Duran. Nei giorni scorsi, il diretto interessato ha rivelato cosa pensa dell'ingresso della modella sudamericana al GFVip: "Una cosa strumentalizzata per cavalcare l'onda". Sulla base di quanto dichiarato il nobile ha fatto notare alla coinquilina che è inutile prendersela con Soleil.

Poi, Barù ha spiegato a Delia che non c'è nulla da capire nella casa di Cinecittà: "O ti comporti bene oppure no". A tal proposito il nobile ha preso come esempio il comportamento di Davide Silvestri all'interno del reality show: secondo il nobile, Davide non ha mai mancato di rispetto alla sua fidanzata in questi quattro mesi. Dunque, la risposta che Delia cerca su Alex è servita su un piatto d'argento. Per questo il gieffino ha sostenuto che per Duran sarebbe stato meglio andare a fare una bella vacanza.